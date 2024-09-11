МВФ предоставит Украине более миллиарда долларов и выдвигает новые требования: какие задачи нужно выполнить

Правительство Украины и Международный валютный фонд (МВФ) согласовали выделение нового макрофинансового транша в размере 1,1 млрд долларов в рамках программы EFF. Для этого Украина должна выполнить ряд условий, в частности провести аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и возобновить наблюдательный совет "Укрэнерго".

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Об этом заявили в Международном валютном фонде. Отмечается, что миссия фонда в Украине действовала 4-10 сентября.

"Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по пятому пересмотру EFF. Соглашение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ, который рассмотрит этот вопрос в ближайшие недели", – сообщил глава миссии МВФ Гевин Грей.

По его словам, на конец июня Украина выполнила все количественные критерии, а также структурные бенчмарки, необходимые для пересмотра. И, несмотря на устойчивость украинской экономики в первой половине 2024 года, ее перспективы у МВФ до сих пор считают неопределенными из-за продолжения полномасштабной российской агрессии.

"Во второй половине 2024 года ожидается замедление экономики – из-за повторных атак на энергетическую инфраструктуру и влияние войны на рынки труда и доверие. Ожидается, что рост экономики в 2024 году составит 3%", – отметил Грей.

Он добавил, что решающее значение имеет проблема дефицита электроэнергии, решение которой требует скоординированных усилий, в том числе с участием международных партнеров. В то же время, к концу 2024 года инфляция вырастет примерно до 9%.

Но для устойчивого роста экономики важно укреплять независимость, компетентность и авторитет антикоррупционных и судебных институтов. В частности, для следующих траншей МВФ требует от Украины:

создание нового высшего административного суда;

реформирование Счетной палаты Украины;

внешний аудит НАБУ;

возобновление полного состава наблюдательного совета "Укрэнерго" до конца декабря

"Законодательство по реформе Таможенного кодекса должно подтвердить центральную роль Министерства финансов в надзоре за таможней. Также следует установить надежные механизмы для отбора постоянного руководителя таможни и других ключевых руководящих должностей в органе", – добавил Грей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что МВФ воспринял прогресс в пересмотре налоговых ставок в Украине как "важный сигнал". В фонде уверены: избежать повышения налогов не удастся, поскольку страна должна стать самодостаточной в вопросе доходов госбюджета.

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