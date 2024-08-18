Повышение налогов в Украине: Стефанчук объяснил, почему они вырастут и когда планируют рассмотреть это решение

Повышение налогов в Украине необходимо из-за роста расходов на оборону и обеспечения Вооруженных сил, финансируемых из государственного бюджета. Верховная Рада планирует рассмотреть этот вопрос уже в сентябре, чтобы обеспечить стабильное финансирование армии и других социальных расходов страны.

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Об этом в интервью "Мы-Украина" сказал глава украинского парламента Руслан Стефанчук. Он подтвердил, что депутаты планируют рассмотреть вопрос повышения налоговых ставок уже в сентябре.

Это решение обусловлено увеличением нагрузки на государственный бюджет, возникшей вследствие расширения фронта и увеличения численности мобилизованных украинцев. "Мы работаем на Вооруженные силы Украины. И мы видим, что увеличивается фронт, увеличивается количество мобилизованных. Это же элементарная математика", – отметил Стефанчук, подчеркнув важность дополнительного финансирования для обеспечения обороны страны.

Он пояснил, что основная причина необходимости повышения налогов заключается в росте расходов на оборону. Украина ведет войну, и все основные расходы по обеспечению армии финансируются из государственного бюджета. С каждым днем фронт увеличивается, что приводит к потребности в большем количестве военных ресурсов и, соответственно, большем финансировании. "Когда дойдет до повышения налогов? Возможно, уже начиная с сентября мы начнем говорить об этих вопросах, потому что есть необходимость как минимум выплачивать нашим военным зарплаты", - сказал Стефанчук, отмечая неотложность этого вопроса.

Одним из ключевых вопросов, стоящих перед депутатами, является определение формы повышения налогов. Стефанчук отметил, что существует два основных подхода: повышение налогов для отдельных отраслей или секторов или же введение общего увеличения налогов для всех категорий населения. По его словам, второй вариант более справедлив, ведь он предусматривает широкую налоговую базу с минимальным повышением ставок. "Мы должны брать налоги с широкой налоговой базой и произвести какое-то минимальное их повышение. Такими налогами являются налог на добавленную стоимость или военный сбор ", – отметил председатель ВР.

Повышение налогов, безусловно, окажет влияние на все секторы украинской экономики и каждого гражданина. С одной стороны, оно необходимо для обеспечения стабильного финансирования армии и других социальных расходов, которые государство несет во время войны. С другой стороны, повышение налогов может повлечь за собой дополнительную финансовую нагрузку на бизнес и население, что в условиях экономической нестабильности может иметь как положительные, так и негативные последствия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинского бизнеса, который будет работать на прифронтовых и деоккупированных территориях, планируется ввести налоговые льготы, а также право на получение кредитов по особым условиям. Впрочем, решение еще не принято.

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