Массовое повышение налогов в Украине: СМИ узнали новый план правительства

В Украине могут отказаться от введения военного сбора и взамен повысить ставку НДС (налог на добавленную стоимость) до 23-24%. Ожидается, что эти изменения принесут дополнительные 125 миллиардов гривен в бюджет до конца 2024 года.

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Правительство и Верховная Рада Украины завершают переговоры по изменениям в налоговый законопроект №11416, который вызвал немало обсуждений и дискуссий. Fobes выяснил, какие именно изменения были согласованы и какие нововведения следует ожидать.

Первоначально правительство планировало ввести новый налог для юридических лиц по ставке 1% от дохода. Эта идея вызвала значительную обеспокоенность среди бизнеса, ведь она могла существенно увеличить налоговое бремя. Однако после длительных переговоров было решено отказаться от этой инициативы. В то же время правительство предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС).

Повышение НДС – ключевое изменение, которое обсуждалось на заседаниях профильного финансового комитета Совета. В настоящее время рассматривается повышение ставки НДС на 3-4 процентных пункта, то есть до 23-24%. Окончательная ставка пока не определена, но эти изменения могут стать значительным источником дополнительных поступлений в бюджет.

Помимо повышения НДС, обсуждались и другие важные изменения. К примеру, было принято решение отказаться от авансового платежа для автозаправочных станций (АЗС) в размере 4 000 грн за кубометр мощности хранения горючего. Вместо этого АЗС будут платить фиксированный платеж за каждый объект, что существенно изменит налоговые условия этой отрасли.

Также было подтверждено повышение военного сбора для физических лиц и ФЛП. Для физических лиц ставка вырастет с 1,5% до 5%, а для ФЛП – от 1% до 5% в зависимости от группы налогообложения. Эти изменения остаются в силе и не вызывают серьезных возражений со стороны правительства или парламента.

Хотя повышение налогов всегда вызывает беспокойство, правительство отмечает необходимость этих мер для поддержки финансирования Сил обороны Украины. Ожидается, что изменения в налоговом законопроекте помогут собрать дополнительные 125 миллиардов гривен до конца года, что критически важно для обеспечения стабильности страны в условиях военного положения.

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) выразила свою позицию по этим изменениям, отметив, что повышение НДС создаст дополнительное бремя для легального бизнеса и конечного потребителя. В то же время, бизнес ожидает от власти большей борьбы с теневой экономикой и контрабандой.

О том, что анонсированное повышение налогов в Украине даст реальные результаты только при выполнении ряда условий, ранее сообщал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что эти условия обозначили представители ведущих бизнес-ассоциаций и эксперты в ходе консультаций по законопроекту о повышении налогов.

"Государство, обоснованно требующее денег, должно эффективно их использовать. Это база", – подчеркнул Гетманцев. Он также отметил необходимость детенизации, поскольку дополнительные, а также обычные налоги "являются штрафом на добросовестного плательщика, продукция которого дорожает", что дает дополнительные преимущества теневикам, не уплачивающим налоги. "Тень убивает бизнес, тень убивает наших воинов. И первая задача государства - обеспечить равные правила работы и закон один для всех. Это и есть справедливость и верховенство права", - добавил он.

Кроме того, Гетманцев подчеркнул важность эффективного использования государственного имущества или его реализации. Он отметил, что промедление с продажей российских активов и непрофильного государственного имущества недопустимо. Последний пункт, который подчеркнул Гетманцев, касается необходимости реформирования правоохранительных и фискальных органов, что, по его мнению, даже важнее, чем найти деньги сегодня. Это, по словам Гетманцева, является основой для построения справедливого и эффективного государства, способного удовлетворить потребности общества.

Законопроект, вероятно, будет рассмотрен в парламенте в начале сентября и окончательное принятие ожидается до конца месяца. Если все изменения будут утверждены, новые налоговые нормы начнут действовать с октября 2024, а не с сентября, как планировалось ранее.

Эти изменения повлияют на все отрасли экономики и многое будет зависеть от того, насколько быстро правительство сможет собрать необходимые средства. Финальная дискуссия по закону должна состояться в Офисе президента в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут обложить налогом все посылки, а не только те, стоимость которых не превышает 150 евро (за исключением отправляющих получателю без оплаты, и они не предназначены для продажи). Причиной называют возможность потери отечественными компаниями значительной части рынка, которая может отойти сверхкрупным международным фирмам.

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