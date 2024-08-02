"Слуга народа" о повышении налогов: не даст результатов без выполнения ряда условий

Анонсированное повышение налогов в Украине даст реальные результаты только при выполнении ряда условий. В частности, при сокращении расходов государства – ведь неэффективное расходования средств возмущает бизнес.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: условия определили представители ведущих бизнес-ассоциаций и эксперты во время консультаций по законопроекту о повышении налогов.

"Обоснованно требующее денег государство должно эффективно их использовать. Это база", – говорится в сообщении.

Второй пункт – детинизация. Гетманцев объяснил:

дополнительные, а также обычные налоги "являются штрафом на добросовестного плательщика, продукция которого дорожает";

это дает дополнительные преимущества теневику, который налоги не платит.

"Тень убивает бизнес, тень убивает наших воинов. И первая задача государства – обеспечить равные правила работы и закон один для всех. Это и есть справедливость и верховенство права", – подчеркнул он.

Третий пункт – эффективное использование государственного имущества либо же его реализация.

"Промедление с продажей российских активов и непрофильного государственного имущества – недопустимо. Это база", – объяснил нардеп.

Четвертый пункт – недопустимость промедления с реформированием правоохранительных и фискальных органов.

"Эти концептуальные вещи даже важнее того, чтобы найти деньги сегодня. Это о содержании нашего государства и его цель. Это, в конце концов, о нашей судьбе. Считаю, что нам всем сейчас нужно дать на них ответы. …И для этого есть основания. Ведь в обмен на налоги общество имеет право требовать от государства встречного удовлетворения его потребностей в справедливом, честном, эффективном управлении", – резюмировал Гетманцев.

Всем украинцам кардинально повысят налоги

Напомним, Кабмин утвердил для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроект о повышении налогов. В частности, документ предполагает:

военный сбор увеличить с 1,5% до 5%, обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") его платить (по разным ставкам в зависимости от группы);

военным сбором обложить торговлю недвижимостью и авто.

Военный сбор хотят ввести и на недвижимость. Платить будут продавцы – по 5% дохода от реализации одного объекта в течение года.

В случае приобретения легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине, т. е. новых авто "из салона", придется заплатить 15% стоимости машины. Это будет касаться как физических лиц, так и предприятий, учреждений и организаций. Исключением станут только случаи обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью.

Окончательное решение будет принимать уже парламент, и там обещают, что это произойдет скоро. В целом в госбюджет планируют привлечь 140 млрд грн.

Кроме того, в Украине увеличили расходы на оборону в 2024 году на 495,3 млрд грн, в том числе на оплату труда, военную технику и строительство фортификационных сооружений. Для покрытия дополнительных расходов планируется увеличить доходы бюджета на 214,5 млрд грн и финансирование по долговым операциям на 220 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утвержденному Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекту о повышении налогов, украинцы будут обязаны уплачивать 11% налогов на переход прав собственности на недвижимость, если само это право было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет назад. При этом в ряде случаев платить нужно будет еще больше – 23%.

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