После переговоров в Саудовской Аравии в России упал курс рубля и обвалились акции ведущих компаний

После переговоров США и России в Саудовской Аравии в России снизился курс рубля. Также пошла вниз стоимость акций большинства российских компаний – при том, что в течение последней недели они показывали рост. Падение же затронуло ведущие компании страны в разных секторах экономики.

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К примеру, по состоянию на вечер 18 февраля, акции газового монополиста "Газпром" снизились на 3,84%. А занимающаяся добычей природного газа в России компании "Новатэк" на 2,94%, свидетельствует мониторинг OBOZ.UA.

Акции банка ВТБ подешевели на 5,73%. А Сбербанка – на 1,85%. Кроме того:

IT-компании "Яндекс" – на 3,36%;

"Роснефти" – на 2,29%;

крупнейшей судоходной компании России "Совкомфлот" – на 4,01%;

сети розничных магазинов "Магнит" – на 1,73%;

"Аэрофлота" – на 3,17% и т.д.

Кроме того, индекс Мосбиржи снизился на 1,48%, до 3 259 пунктов. Это – основной показатель для оценки состояния финансового рынка.

Также упал курс рубля. По данным росСМИ, доллар после переговоров достиг отметки в 92,1 руб., хотя на момент начала переговоров доллар стоил 91,3 руб.

Россиянам готовят затягивание поясов

В то же время, российская экономика столкнулась с серьезными. В частности, Центробанк РФ прогнозирует всего 1-2% роста ВВП против 4% в 2024-м.

И если еще в 2023-2024 годах Кремль мог демонстрировать рост ВВП за счет колоссальных вливаний в военную промышленность, то сейчас этот механизм больше не работает. Таким образом, рассказали в Центре противодействия дезинформации, Россия фактически оказалась перед выбором: тратить деньги на поддержку экономики или продолжать войну – и выбрала последнее.

"В российском правительстве откровенно говорят, что экономика страны с конца 2024-го вошла в "период замедления темпов роста". Российские власти официально начали готовить россиян к тому, что качество жизни будет ухудшаться и дальше. У государства деньги есть только что-то одно: на войну или на поддержку экономики. И Кремль выбирает войну", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России резко подорожал хлеб. Только с начала года хлебобулочные изделия в среднем поднялись в цене почти на 30%. И цены еще будут расти примерно на 20%.

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