В 2025 году российская экономика стремительно теряет темпы роста: Центробанк РФ прогнозирует всего 1-2% ВВП против 4% в 2024-м. Правительство признает, что экономика входит в период замедления, потому что Кремль продолжает тратить ресурсы на войну, а не на поддержку собственного населения.

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Об этом пишет Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Война, санкции и бюджетные расходы на армию постепенно загоняют российскую экономику в тупик.

Если еще в 2023-2024 годах Кремль мог демонстрировать рост ВВП за счет колоссальных вливаний в военную промышленность, то сейчас этот механизм больше не работает. Центробанк РФ официально скорректировал свой прогноз роста экономики на 2025 год, снизив его до 1-2% против 4% в 2024 году. В то же время, российское правительство признает, что с конца 2024-го экономика страны вошла в "период замедления темпов роста".

Фактически Россия оказалась перед выбором: тратить деньги на поддержку экономики или продолжать войну. Но Кремль уже сделал свой выбор – все ресурсы идут на военные нужды, даже если это приведет к дальнейшему падению уровня жизни населения. Нефть и газ больше не могут гарантировать стабильное наполнение бюджета: санкции, снижение экспорта и ценовые ограничения на энергоносители серьезно сокращают поступление в казну. При этом расходы на оборонный сектор достигли рекордных уровней – в 2024 году Россия потратила на войну более 40% федерального бюджета.

Это означает, что российской экономике не хватает ресурсов на развитие, а инфляция, падение доходов и дефицит товаров становятся все более заметными. Западные санкции и разрыв многих торговых связей еще больше усложняют ситуацию. Власти уже начали готовить население к ухудшению качества жизни – правительство РФ открыто заявляет, что "на все денег не хватит".

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