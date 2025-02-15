В России резко подорожал хлеб: жители запасаются хлебопечками, а власти обвиняют торговцев

В России резко подорожал хлеб. Только с начала года хлебобулочные изделия в среднем взлетели в цене почти на 30%. И цены будут еще расти примерно на 20%. Причины называют разные, от подорожания муки до вывоза главного продукта за рубеж. Россияне к тому же жалуются на качество хлеба и закупают хлебопечки.

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Сдерживают цены на хлеб

Вслед за яйцами и сливочным маслом с нового года в России резко подорожал хлеб. В разных регионах появляются сообщения о росте цены на батоны, ржаной хлеб, подорожали даже кондитерские изделия.

Например, в Забайкалье стоимость основного продукта искусственно сдерживают. Там местные власти придумали "меморандум" для предпринимателей, который устанавливает торговую надбавку в 15%. Правда, далеко не все магазины подписали этот документ.

И все равно, даже несмотря на такие административные меры, ценники выросли на 12-14%. А сами жители рассказывают, что по вечерам хлебные полки в таких магазинах уже пустуют.

"Такой хлеб не залеживается, да и мало его выпекают, потому что не выгодно. Придешь после шести вечера, а тут ни крошки. Приходится брать дорогой хлеб", – жалуется местная пенсионерка.

В Самаре торговцы наотрез отказались снижать цены на хлеб. За это их обвинили в том, что это они раскачивают ситуацию. Мол, в батоне лишь 20% стоимости зерна и работы пекарей, все остальное – заработки перекупщиков и продавцов.

Некому работать и дорогое зерно

Российские эксперты утверждают, что на самом деле цена на хлеб выросла из-за увеличения стоимости зерна. В среднем, стоимость муки первого сорта выросла на 18%, высшего – на 22%, а ржаной – на 33%. К тому же подорожали яйца, сливочное масло и молоко, которые также используются при хлебном производстве.

Растет стоимость электроэнергии, топлива. А также причина и в росте заработной платы сотрудников, которые производят хлеб.

Последнюю причину объясняют тем, что часть работников отправились воевать, а мигрантов сейчас нещадно "прессуют". Сами россияне за низкие зарплаты работать не хотят, вот и приходится увеличивать фонд заработной платы и все это включается в цену.

Также много зерна Россия отправляет на экспорт за рубеж, чтобы заработать деньги. Уже сейчас в РФ звучат призывы ограничить продажу зерна за рубеж, чтобы снизить цены на хлеб внутри страны. Об этом недавно заявил Национальный союз хлебопечения (НСХ).

Дорожают и кондитерские изделия. Тут используется не только дорогая мука, но еще и китайские консерванты, которые также растут в цене.

Переживают россияне и из-за того, что на Масленицу блины станут очень дорогими из-за муки, яиц и масла.

"Все компоненты подорожали, блины в этом году будут золотыми. Куда руководство смотрит, если уже хлеб не всем по карману! Без него мы никак обойтись не можем", – сокрушается жительница Ярославля.

Сейчас батон в РФ можно купить за 58-97 руб. (28-48 грн), белый хлеб – 60-97 руб. (30-48 грн), черный хлеб – 79-108 руб. (40-54 грн), круглый хлеб – 79-119 руб. (40-60 грн).

Россияне недовольны качеством хлеба

В сети россияне не только возмущаются из-за дорогого хлеба, но еще ругают качество этого продукта. Многие в комментариях пишут о том, что пора возвращаться к хлебопечкам и самостоятельно делать хлеб дома. Будет дешевле и вкуснее.

"Вообще хлеб сейчас производится из фуражного зерна 5 сорта, продается по конским ценам. Все продовольствие, не только зерно, подорожало, потому что его основную массу гонят за рубеж. Видимо, действительно придется покупать хлебопечку".

"Многие вспомнили о хлебопечках, а где же вы собрались брать настоящую муку для выпечки хлеба? Не "Рязаночку" или "Предпортовую", сделанные из технического зерна и отбеленные хлором?! Или "Макфу" или что-то подобное. Занимаюсь выпечкой более 30 лет, в том числе и хлеба. Найти сегодня настоящую муку, особенно высших сортов, непросто".

"Очередное позорище, старики в складчину покупают булку. В СССР хлеб бесплатно лежал на столиках в столовых".

Российские эксперты говорят о том, что в ближайшее время цены на хлеб могут подскочить еще на 20%.