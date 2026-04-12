Посол ЕС раскрыла планы по 90 млрд евро для Украины: что будет с вето Орбана

Даже несмотря на препятствия со стороны венгерских властей, Европейский Союз (ЕС) предоставит Украине заем в размере 90 миллиардов евро. Кроме того, в Брюсселе уже разработали несколько возможных путей, и решение будет найдено.

Об этом, как сообщает УНИАН, заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. По ее словам, обязательство предоставить Украине 90 млрд евро остается в силе, хотя процесс временно заблокирован одним из государств-членов.

ЕС найдет решение

По ее словам, Евросоюз уже неоднократно находил выход из подобных кризисных ситуаций. Она напомнила о референдуме в Нидерландах по Соглашению об ассоциации с Украиной, который также удалось преодолеть.

"Я абсолютно убеждена, что эти 90 миллиардов поступят", – подчеркнула дипломат, добавив, что это вопрос только времени.

Зависимость от позиции государств-членов и реформ Украины

Матернова отметила, что формально решение зависит от ЕС, однако на него существенно влияют позиции отдельных стран-членов, которые, в свою очередь, реагируют на ситуацию в Украине. Она подчеркнула, что поддержка Украины как государства, находящегося в состоянии войны, сохраняется. В то же время для дальнейшего продвижения к членству в ЕС Киеву необходимо продолжать реформы.

Комментируя возможное продолжение блокирования со стороны Венгрии, возглавляемой Виктором Орбаном, Матернова воздержалась от деталей относительно механизмов разрешения ситуации. Впрочем, она заверила, что в Евросоюзе рассматривают несколько вариантов и настроены найти решение: "Есть несколько возможных путей, и решение будет найдено".

Как уже сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия начала подготовку к выделению Украине кредита в 90 млрд евро. По плану, первые 45 млрд евро должны быть предоставлены в 2026 году, а остальная сумма – в 2027-м. Эти деньги должны будут пойти на бюджетную поддержку, а также ускорение оборонных закупок.

