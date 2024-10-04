В Кремле размечтались о массовой замене россиян на роботов: чего хотят добиться

Российские власти выдают все новые и новые идеи, как преодолеть дефицит рабочих рук в РФ. Среди недавних инициатив – замена сотрудников предприятий на роботов, что к тому же позволит экономить на зарплатах. Правда, учитывая реальные объема внедрения роботов в РФ, такой план выглядит не слишком реалистичным.

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Об этом пишут российские СМИ. Решать проблему нехватки работников путем их замены на роботов предложили непосредственно в Кремле – об этом сказал замглавы администрации президента РФ, помощник диктатора Владимира Путина Максим Орешкин.

По сути, такая инициатива – очередной каприз именно Путина. Хозяин Кремля еще летом потребовал, чтобы РФ "в кратчайшие сроки" вошла в топ-25 стран мира по использованию роботов.

Следует понимать, что сейчас в России на 10 тыс. работников промышленности приходится около 19 роботов. Для сравнения: лидерами по этому показателю являются Южная Корея (1012 роботов), Сингапур (730 роботов) и Германия (415 роботов).

"Роботизация – это прямой путь к преодолению дефицита кадров, который касается всех отраслей", – заявил Орешнкин. Он считает, что в первую очередь роботов следует привлекать к логистике, хранению и сортировке.

Не обошел чиновник и вопрос экономии для бизнеса. По его словам, при активном росте зарплат автоматизация будет становиться все выгоднее. А кроме того, предприятиям в России еще и предоставляют налоговые льготы за "найм" роботов.

С нехваткой сотрудников Россия столкнулась после полномасштабного вторжения в Украину, и как следствие мобилизации и массовой эмиграции. По данным Центробанка РФ, нехватку рабочих рук испытывают 70% предприятий в стране-агрессоре. То есть вопрос действительно острый.

Потому роботы вместо людей – не единственный вариант, который обсуждают в РФ для преодоления дефицита кадров. К примеру, в Госдуме снова предлагают ввести налог на бездетность, как в СССР. Такую идею активно продвигает, в частности, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев. По его словам, деньги с налога на бездетность можно отправить на модернизацию детских домов.

Напомним, во времена СССР бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. С заработка менее 70 руб. налог не взимался.

Ранее также стало известно, что Госдума РФ приступила к рассмотрению документа о запрете чайлдфри в России. За "пропаганду" этой идеи российские законодатели предлагают наказывать штрафом до 5 млн рублей (более 52 тыс. долл. и около 2 млн грн).

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