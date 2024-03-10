Поляки разблокировали один из пунктов пропуска, но временно: что известно

Польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска "Краковец". Там происходит интенсивное движение грузовиков.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости". Разблокировали КП всего на 3 дня – фермеры планируют возобновить блокаду на ЧП "Краковец" с 13 марта.

В то же время на остальных КП П в очередях стоят примерно 1 700 грузовиков. "В ночь с 8 на 9 марта они прекратили свои действия в направлении пункта пропуска "Краковец". Это временно, поскольку они отметили, что свои действия возобновят ориентировочно 13 числа", - говорит Демченко.

Он добавил, что польские протестующие пропускают незначительное количество грузовиков в сторону Украины. Полностью заблокированными остаются пункты пропуска "Ягодин" и "Шегини".

По словам спикера, за минувшие сутки на пункте пропуска "Ягодин" границу в сторону Украины пересекло около 50 грузовиков. В свою очередь на пункте пропуска "Шегини" — около 35 грузовиков.

"Хотя направление пункта пропуска "Краковец" разблокировано и движение там происходит интенсивное, но также продолжает оставаться очередь из грузовиков. На территории Польши в ожидании пересечения границы в сторону нашего государства. Это около 600 грузовых транспортных средств", — сказал представитель ГНСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с польскими фермерами, устроившими протесты, в рамках которых заблокировали границы с Украиной. Никаких соглашений не достигли, поэтому блокада будет продолжаться.

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