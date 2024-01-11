Местные власти в Польше запретили новую блокаду на границе Украины. Документ

Местные власти в польской Медике не выдали перевозчикам разрешение на забастовку. Протестующие собирались заблокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Медика – Шегини" с 15 января по 15 марта. Поскольку фермеры уже прекратили свою забастовку на этом КПП, пока что он останется открытым для фур.

Видео дня

Об этом заявил польский политик из ультраправой партии Ruch Narodowy Рафал Меклер, который представляет бастующих перевозчиков. "Вот и ответ", – написал он и выложил фото официального письма от войта гмины Медика Марека Ивасечко. В документе говорится, что к нему прилагается "решение о запрете собрания".

Перед этим перевозчики во главе с ультраправым Меклером подали заявление о проведении забастовки в Медике с 15 января по 15 марта 2024 года. Как сообщают польские СМИ, муниципалитет в своем отказе сослался на невозможность обеспечить безопасность протестующих.

Сторонники Меклера в комментариях к его посту призывают начать блокаду, не подчинившись решению властей. Однако сам Меклер от таких заявлений воздерживается. В то же время, перевозчики планируют подать апелляцию в районный суд в Перемышле.

Ранее фермеры, которые присоединились к протестующим перевозчикам, достигли соглашения с центральной властью Польши и остановили свою блокаду пограничного перехода в Медике. Таким образом, заблокированными остаются три из четырех грузовых пунктов пропуска на границе Украины и Польши:

"Рава-Русская – Гребенное";

"Краковец – Корчова";

"Ягодин – Дорогуск".

Из-за блокады на границе выстраиваются многокилометровые очереди. Водители вынуждены ждать пересечения КПП от нескольких дней до нескольких недель, проводя все это время в грузовиках. Сейчас, когда ночью температура опускается до -20 градусов по Цельсию, это особенно опасно.

Кроме опасности для жизни водителей, блокада наносит Украине огромный экономический ущерб. Страдает как экспорт товаров из страны, так и импорт. В то же время, проблемы возникают и у польских производителей, многие из которых были ориентированы на украинских рынок.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом власти Польши говорят о новых и новых торговых ограничениях для Украины. Так:

польское правительство отказалось отменять эмбарго на ввоз украинского зерна и другой сельхозпродукции на неопределенный срок. Теперь запреты по сути станут бессрочными – из-за бескомпромиссной позиции польских фермеров.

замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак ранее озвучил идею закрыть польский агрорынок для Украины на 20 лет после вступления нашей страны в ЕС. Причиной стала конкуренция: поляки считают, что украинские поставки якобы угрожают местному бизнесу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!