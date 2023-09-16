Украина отправила уже пятое судно в обход РФ: Черноморские порты работают без "зерновой сделки"

Из Украины вышло уже пятое судно с агропродукцией и металлом после того, как Россия разорвала зерновое соглашения и начала блокировать украинские Черноморские порты. Зерно направится в Африку и Азию.

Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал в соцсети X, которая ранее называлась Twitter. Грузы с украинской агропродукцией будут доставляться преимущественно в Африку и Азию.

"Сухогруз PUMA покинул порт Одессы с 30 тысячами тонн рапса и металла. Это пятое судно, воспользовавшееся временным эвакуационным коридором из черноморских портов Украины", – отметил он.

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Напомним, что после срыва Зерновой инициативы в рамках временного коридора в Черном море первым 16 августа вышел зерноровоз JOSEPH SCHULTE, сумевший добраться до пункта назначения. Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов. Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

Украинские фермеры столкнулись с серьезными проблемами после того, как Россия вышла из зернового соглашения и начала массированные атаки на украинские порты в Черном море. Альтернативные пути экспорта оказались для многих предприятий слишком дорогими, и теперь аграрии не знают, как продать продукцию. Это может привести к тому, что урожай зерна с таких ферм останется гнить на складах или даже в полях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции призвали срочно восстановить зерновое соглашение. Там уверены: дунайские порты не смогут заменить Черное море в части экспорта продовольствия, из-за чего Китай и Африка не получат достаточно зерна.

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