Поляки готовят усиление блокады границы, их власти не выполнили свои обязательства по недопущению этого – Мининфраструктуры

Мининфраструктуры Украины выполнило все договоренности по предупреждению блокады со стороны польских перевозчиков. Впрочем, ряд вопросов, все же, остается нерешенным. Однако за них, уверяется, ответственна польская сторона.

Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили: в настоящее время с польской стороны границы заблокированными остаются более 2 тыс. грузовиков.

"Получаем сигналы о якобы присоединении к блокаде польских фермеров также и перевозчиков (с 1 марта. – Ред.). Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. Коллега (замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганцаж. – Ред.) заверил, что делают все от них зависящее, чтобы перевозчики не возобновили свой протест. Вопросы, которые до сих пор не решены – зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши", – рассказал замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

При этом он подчеркнул: даже без участия в блокаде границы польских перевозчиков ситуация остается сложной "и уже вышла за все пределы цивилизованного протеста". В частности, в настоящее время с польской стороны границы заблокированными остаются более 2 тысяч грузовиков.

В то же время, отмечается, зафиксированы случаи, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду, то есть без очередей. "Мининфраструктуры фиксирует такие случаи и ожидает их официальную реакцию", – рассказали в министерстве.

Поляки готовят расширение блокады границы

Тем временем, польские перевозчики объявили о возобновлении забастовки на границе Украины с 1 марта. Водители и представители логистических компаний присоединятся к блокаде, которую уже устраивают польские фермеры.

Акция протеста перевозчиков была приостановлена с 17 января. Тогда они заявили, что подождут от польского правительства и Еврокомиссии выполнения их требований до 1 марта.

Однако, как заявил президент Польской транспортно-логистической ассоциации Мацей Вроньский, переговоры перевозчиков с властями не продвинулись. "Было объявление от Министерства инфраструктуры о том, что будет представлен законопроект, который ужесточит контроль за украинскими перевозчиками. Прошло несколько недель – у нас нет проекта", – заявил Вроньский.

По его словам, некоторые перевозчики до сих пор протестуют, но неофициально. "Мы видим этих людей на протестах фермеров. Для меня это тоже совершенно несерьезно, мы должны дать правительству шанс реализовать пункты соглашения, заключенного в январе. Я против усиления протестов, я против перекрытия дорог, я за решение проблем конкретных общин", – добавил Вроньский.

Впрочем, по данным польских СМИ, сигналы от фермеров и перевозчиков говорят о том, что если к четвергу, 29 февраля, ситуация не изменится, масштабы и количество протестов на границе с Украиной будут только увеличиваться. При этом журналисты напомнили, что от блокады границ страдает не только Украина, но и Польша.

Поляки делают все, чтобы украинские перевозчики стали менее конкурентоспособны

В то же время, по словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимира Балина, польские перевозчики переживают за тот период, когда Украина вступит в Европейский союз и сможет осуществлять международные перевозки без ограничения. А потому уже сейчас делают все, чтобы ее перевозчики стали менее конкурентоспособны.

В настоящее же время, отметил он, украинские перевозчики не являются конкурентами для польских на рынке ЕС. Хотя бы потому, что Украина имеет в десятки раз меньше лицензий на такую деятельность. Балин объяснил:

Украина может осуществлять перевозки между странами Евросоюза и между странами с Евросоюзом в третьи страны только при наличии лицензии ЕКМТ;

"таких лицензий у нас 5 с половиной тысяч", и на их основании Украина может осуществлять не более 100 тыс. подобных перевозок в год;

"в Польше 320 тысяч машин", которые могут быть использованы для перевозок.

"О какой конкуренции идет речь? Я категорически против того, что украинские перевозчики конкуренты на рынке Европейского союза польским перевозчикам, это абсолютная чушь", – отметил Балин.

При этом он подчеркнул: заявления же поляков о том, что Украина сегодня якобы уничтожает их рынок перевозок являются манипуляцией. Однако признал: тамошние перевозчики переживают за тот период, когда Украина:

вступит в Европейский союз;

сможет осуществлять такие перевозки без ограничения.

"Поэтому они уже сегодня делают все, чтобы украинские международные перевозчики стали менее конкурентоспособными на перспективу", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, польские фермеры начали протестовать не только на границе с Украиной, но и в столице страны – Варшаве. Делают это ярко – перекрыв улицы, остановив общественный транспорт и притащив в центр города соломенный танк "Абрамс". Среди требований – остановить якобы наплыв продуктов из Украины.

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