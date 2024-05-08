Политикам запретят брать деньги у России: "слуга народа" рассказал, что будет в новом пакете санкций ЕС

Предложения по новому – 14-му – пакету санкций ЕС против России содержат, среди прочего, ограничения на импорт ее сжиженного газа, а также запрет на экспорт марганцевой руды и горных машин. Кроме того, документ предусматривает запрет на получение финансирования из России для политических партий. В целом же он направлен на то, чтобы уменьшить российское влияние на Европу.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Павел Фролов ("Слуга народа"). Он отметил: страны ЕС уже получили от Еврокомиссии эти предложения.

"14-й пакет санкций станет важным шагом для уменьшения российского влияния на Европу. Новый санкционный пакет против страны-агрессора содержит ограничения на импорт сжиженного газа из России и запрет на экспорт марганцевой руды и горных машин", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметил нардеп, документ предусматривает запрет на получение финансирования из России для политических партий, а также других аналитических центров. Цель этого – предотвращение вмешательства России в выборы в Европарламент.

Какие еще санкции хотят ввести против России

В свою очередь, "Польского радио" ранее сообщило, что пакет предусматривает и санкции в отношении некоторых судов, принадлежащих к "теневому флоту" РФ и транспортирующих российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС, с запретом заходить им в европейские порты. Также в предложении предусмотрен запрет на работу в ЕС транспортным компаниям, принадлежащим россиянам на четверть или больше.

Кроме того, Комиссия подготовила список более чем из 50 компаний из-за пределов ЕС, попадающих под торговые ограничения из-за их помощи России в обходе санкций. Вдобавок к этому предложено запретить финансирование политических партий, фондов и неправительственных организаций Россией, а также предложен символический запрет на продажу украинских произведений искусства на европейском рынке в случае подозрения на их разграбление.

В то же время, по информации Bloomberg, также ЕС рассматривает возможность расширения объема финансовых санкций против России, а также включения в "черные списки" российского аналога SWIFT – системы передачи финансовых сообщений (СПФП) Банку России. СПФП, которая была задумана для обеспечения бесперебойности финансовых транзакций в случае отключения России от SWIFT, начала формироваться еще в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма. Первоначально запуск этой системы состоялся в 2016 году, и два года спустя президент России подписал закон, позволяющий привлекать к ней иностранных участников.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина активно противодействует России и ее пособникам в финансовом секторе. Так, Государственная служба финмониторинга Украины (Госфинмониторинг) ведет, в частности, розыск активов оккупантов и устанавливает каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. Кроме того, она уже передала в правоохранительные органы и данные о подозрительных финансовых операциях более чем на 187,7 млрд грн.

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