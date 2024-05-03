Украина давит на Кремль на финансовом фронте: ищет активы коллаборантов и изолирует Россию

Украина активно противодействует России и ее пособникам в финансовом секторе. Так, Государственная служба финмониторинга Украины (Госфинмониторинг) ведет, в частности, розыск активов оккупантов и устанавливает каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. Кроме того, она уже передала в правоохранительные органы и данные о подозрительных финансовых операциях более чем на 187,7 млрд грн.

В целом правоохранителям передали информацию о 504 предателях и коллаборантах. 2 925 счетов таких лиц уже заблокированы, говорится в отчете Госфинмониторинга. В целом же за 800 дней полномасштабной войны удалось добиться прогресса по многим направлениям:

Россия исключена из MONEYVAL

РФ исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Членство РФ в FATF остановлено

Действия России признаны противоречащими принципам FATF и нарушающими стандарты организации. Ранее РФ также запретили принимать участие в текущих и будущих проектах FATF.

Кроме того, стране-агрессору запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF (FSRB) в статусе члена FATF. Реализуются и дальнейшие меры. Их цель – внесение РФ в черный список организации.

FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансированию терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.

России остановили членство в Эгмонтской группе

Подразделение финансовых расследований (ПФР) РФ лишилось права членства в группе. Эгмонтская группа действует с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Также она оказывает содействие внедрению национальных программ в этой сфере.

Также Россия лишилась статуса наблюдателя в APG. Речь идет об Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, конференция сторон CETS 198 тоже ограничила права РФ. В результате Россия лишена права голоса по любым вопросам, не относящимся к уставным функциям конференции, а участвовать в заседаниях конференции может только онлайн.

Также уполномоченный представитель РФ не имеет права выполнять какие-либо функции докладчика, координатора, главы делегации, представляя конференцию, а также голосовать на выборах на руководящие должности конференции.

Помимо этого, заблокировано финансовых операций на 17,6 млрд грн. А также наложен арест на корпоративные права на более 12,3 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Государственная службы финансового мониторинга Украины составила схему защиты международной финансовой системы от рисков, которые генерирует Россия после полномасштабного вторжения Украины. Схема демонстрирует, что FATF все же следует внести РФ в черный список, т.к. Россия уже стала одной из самых рискованных юрисдикций для финансовых преступлений.

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