Страны ЕС получили предложение 14-пакета санкций против России: что в него входит

Еврокомиссия выслала в страны Европейского союза (ЕС) проект предложения, содержащий 14-й пакет санкций против России. Этот пакет включает в себя ограничения на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, запрет на импорт гелия, марганцевой руды и горных машин, а также ограничение финансирования политических партий, неправительственных организаций и т.д.

Согласно информации от "Польского радио", в пакете говорится о запрете перевалки российского СПГ в портах ЕС. В частности, в порту Зебрюгге в Бельгии, а также об ограничениях на российские проекты СПГ "Арктик" и "Мурманск".

Пакет также предусматривает санкции в отношении некоторых судов, принадлежащих к "теневому флоту" Российской Федерации и транспортирующих российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС, запрещая им заходить в европейские порты. Также в предложении предусмотрен запрет на работу в ЕС транспортным компаниям, принадлежащим россиянам на четверть или больше.

Кроме того, Комиссия подготовила список из более чем 50 компаний из-за пределов ЕС, подпадающих под торговые ограничения из-за их помощи России в обходе санкций. Вдобавок к этому предложено запретить финансирование политических партий, фондов и неправительственных организаций Россией, а также предложен символический запрет на продажу украинских произведений искусства на европейском рынке в случае подозрения на их разграбление.

Что касается конкретных товаров, то в пакете не предусмотрен запрет на импорт алюминия, но предусмотрен запрет на импорт гелия. По экспорту запрет будет касаться марганцевой руды, горных машин, мониторов и электроники.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС работает над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Предыдущий, 13 пакет санкций, был одобрен Советом ЕС 23 февраля с целью реагирования на полномасштабное вторжение России в ответ на агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, предприятие "Арктик СПГ 2", управляемое ПАО "Новатек", играет ключевую роль в стратегических планах Москвы по увеличению экспорта и пополнению бюджета, но санкции наложены США создают препятствия для его дальнейшего развития. Россия планирует увеличить производство СПГ (сжиженный природный газ) втрое до 2030 года, что будет приносить не менее 35 миллиардов долларов ежегодно.

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