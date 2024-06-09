Пока без блокады: что происходит на украинско-польской границе

В воскресенье, 9 июня, пункт пропуска "Шегини - Медика" на границе с Польшей работает в обычном режиме, несмотря на предыдущие угрозы блокирования движения польскими фермерами. Информация о возможной блокировке движения не подтверждена, однако не исключается возможность таких действий в будущем.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины (ГНСУ) полковник Андрей Демченко в комментарии СМИ. "Направление пунктов пропуска "Шегини - Медика" работает в штатном режиме. По состоянию на данный момент все категории транспортных средств пересекают границу в обоих направлениях беспрепятственно. От польской стороны мы не получали пока подтверждение о начале блокирования движения польскими фермерами ", - отметил он.

Детали относительно возможной блокировки движения остаются неизвестными, но Демченко подчеркнул, что в случае поступления новой информации Госпогранслужба Украины немедленно уведомит общественность о дальнейшем развитии ситуации. "Учитывая, что в настоящее время нет подтверждения, а также не поступала более подробная информация о возможных действиях протестующих, я не исключаю, что блокировка движения для транспортных средств сегодня не состоится. Конечно, хочется, чтобы такие действия вообще не происходили, но нельзя исключать, что они на этом направлении откладываются, учитывая, что они анонсировались ", – отметил Демченко.

ГНСУ 8 июня сообщала, что в воскресенье польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика" напротив украинского "Шегини". По предварительной информации, речь шла о том, что блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября. Для каких категорий транспортных средств могут осложнить движение, не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, к патрулированию польско-белорусской границы присоединятся представители военной полиции Польши. Они усилят солдат, ныне охраняющих границу, уже в ближайшее время.