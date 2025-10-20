Под угрозой окажется целая отрасль: Трамп пригрозил оставить Китай без важного импорта

В рамках торгового противостояния с Китаем США могут прекратить поставки запчастей для гражданских самолетов в эту страну. В таком случае лайнеры Boeing, эксплуатируемые китайскими авиакомпаниями окажутся под угрозой.

Об этоv после переговоров з премьер-министром Австралии Энтони Албанизом заявил президента США Дональд Трамп во время пресс-конференции, которую транслировали СNBC. Он напомнил, что китайские авиакомпании используют западные самолеты

"Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей", – сказал Трамп журналистам.

Он назвал пошлины мощным инструментом в арсенале Америки и выразил уверенность в том, что Китай сядет за стол переговоров и заключит торговую сделку. "Я думаю, что мы достигнем соглашения, которое будет выгодным для обеих стран", – добавил Трамп.

Но, если этого не случится США готовы ввести дополнительные пошлины, несмотря на "отличные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином. В таком случае Китай будет платить Соединенным Штатам "сотни миллионов долларов в год", предупредил Трамп и добавил, что в начале следующего года даже может посетить Китай.

США угрожают Китаю 500% пошлинами

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Трамп рассматривает возможность ввести 500% пошлины на любые товары Китая. Таким образом американский лидер хочет заставить Пекин отказаться от покупки российской нефти и таким образом "помочь Китаю вернуться ко всему миру".

"85 из 85 сенаторов США готовы предоставить президенту Трампу полномочия ввести пошлины на Китай (за покупку российской нефти) в размере до 500%. Нам говорят, что Европейский парламент не примет аналогичную меру. Так что все, что я слышу от европейцев, это то, что Путин едет в Варшаву. В жизни есть очень мало вещей, в которых я уверен. Но я уверен, что он не приедет в Бостон", – заявил Скотт Бессент.

Он назвал это своеобразной "украинской пошлиной на победу" и призвал Украину и Евросоюз следовать этому примеру. По словам Бессента это станет платой за то, что КНР импортирует 60% российских энергоресурсов

Как уже сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп предупредил о намерении ввести масштабные торговые ограничения против Китая. В частности, начиная с 1 ноября 2025 года в США введут дополнительные пошлины в размере 100% на любые товары из Китая. На это мгновенно отреагировал фондовый рынок США.

