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Первая страна ЕС сняла запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября: что известно

Владимир Пазий
Mакроэкономика
1 минута
1,9 т.
Парламент Болгарии снял запрет на импорт украинской агропродукции

Парламент Болгарии согласился отменить запрет на импорт некоторых агротоваров из Украины после 15 сентября. Такое решение было принято 14 сентября.

Решение было принято 124 голосами "за", 69 "против" и 8 воздержались. Об этом пишет издание News 24/7.

"Учитывая солидарность Республики Болгария с Украиной, Болгария не поддерживает продолжение после 15 сентября 2023 года чрезвычайного мероприятия по запрету импорта в Республику Болгария, Республику Польша, Венгрию, Румынию и Словацкую Республику пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины", – говорится в решении парламента.

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Ватев, который был против отмены запрета, заявил сегодня в зале пленарных заседаний, что согласен с макроэкономическими показателями, представленными Совету министров, и поддерживает их.

Отметим: Польша, Венгрия и Словакия настаивают на продолжении запрета импорта зерна из Украины. В то же время Румыния не будет добиваться одностороннего запрета.

В целом централизованный запрет на импорт в страны ЕС, граничащие с Украиной, сельскохозяйственных продуктов из нашей страны действует с 2 мая 2023 года. Он заменил односторонние запреты, которые были введены отдельно Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией и должны были действовать до начала июня 2023 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша продлит запрет на импорт зерна из Украины после его окончания 15 сентября. Запрет продолжит действовать в стране, невзирая на то, какое решение примет Европейский Союз (ЕС).

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