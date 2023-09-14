Первая страна ЕС сняла запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября: что известно

Парламент Болгарии согласился отменить запрет на импорт некоторых агротоваров из Украины после 15 сентября. Такое решение было принято 14 сентября.

Решение было принято 124 голосами "за", 69 "против" и 8 воздержались. Об этом пишет издание News 24/7.

"Учитывая солидарность Республики Болгария с Украиной, Болгария не поддерживает продолжение после 15 сентября 2023 года чрезвычайного мероприятия по запрету импорта в Республику Болгария, Республику Польша, Венгрию, Румынию и Словацкую Республику пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины", – говорится в решении парламента.

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Ватев, который был против отмены запрета, заявил сегодня в зале пленарных заседаний, что согласен с макроэкономическими показателями, представленными Совету министров, и поддерживает их.

Отметим: Польша, Венгрия и Словакия настаивают на продолжении запрета импорта зерна из Украины. В то же время Румыния не будет добиваться одностороннего запрета.

В целом централизованный запрет на импорт в страны ЕС, граничащие с Украиной, сельскохозяйственных продуктов из нашей страны действует с 2 мая 2023 года. Он заменил односторонние запреты, которые были введены отдельно Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией и должны были действовать до начала июня 2023 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша продлит запрет на импорт зерна из Украины после его окончания 15 сентября. Запрет продолжит действовать в стране, невзирая на то, какое решение примет Европейский Союз (ЕС).

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