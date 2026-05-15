Переводы в ЕС могут подешеветь почти до нуля: в НБУ объяснили, какие изменения готовятся и для кого

Присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) позволит существенно удешевить международные переводы для граждан и бизнеса. В некоторых странах после запуска системы комиссии упали с десятков евро до нуля.

Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в интервью ZN.ua. По его словам, присоединение к SEPA является частью евроинтеграционных обязательств Украины и одним из пунктов сотрудничества с международными партнерами.

"Мы очень рассчитываем на поддержку парламентом законодательных изменений в редакции, которая позволит Украине подать заявку в Европейский платежный совет на присоединение к SEPA. ведь это решение будет иметь ощутимый положительный эффект: трансграничные платежи из Украины в страны еврозоны станут быстрее и дешевле как для граждан, так и для бизнеса", – объяснил Пышный.

Речь идет законопроект № 14327-д, который готовится к рассмотрению в Верховной Раде в первом чтении. Кстати, одним из самых обсуждаемых положений документа также стало создание единого государственного реестра счетов.

Как менялись комиссии в других странах

В НБУ привели примеры государств, которые недавно присоединились к SEPA. Так, представители Черногории сообщили, что через восемь месяцев после запуска системы:

комиссия за переводы до 200 евро снизилась с 74 евро до нуля ;

; для платежей до 20 тыс. евро – со 199 евро до нуля.

В Молдове, по словам представителей страны, базовая минимальная стоимость одного перевода в евро за пять месяцев после присоединения к системе сократилась с 20 до 1,26 евро.

SEPA (Single Euro Payments Area) – это единая зона платежей в евро, которая позволяет проводить переводы между странами-участницами по упрощенным правилам и с минимальными комиссиями. В систему входят страны ЕС и ряд других государств Европы. После присоединения украинские банки смогут проводить евровые переводы по правилам, близким к внутренним платежам в Евросоюзе.

Сколько может сэкономить Украина

По оценкам Министерства финансов, ежегодная экономия на международных переводах после присоединения Украины к SEPA составит 70-100 млн евро. Речь идет прежде всего о компаниях, которые регулярно продают товары и услуги в страны ЕС.

В среднем один малый или средний экспортер сможет экономитьоколо 4 тыс. евро в год. По данным НБУ, таких предприятий в Украине около 120 тыс.

