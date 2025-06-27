УкраїнськаУКР
русскийРУС

Официальный курс побил исторический рекорд: такого с евро в Украине еще не было

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
327
Официальный курс побил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс евро на 30 июня до 48,78 грн. Это сразу на 14 коп. превышает текущий, который будет действовать и на выходных. А также является рекордом в истории Украины.

Видео дня

Об этом рассказали в НБУ. По его данным, 27 июня в официальный курс евро составляет 48,64 грн. Что также является рекордом на текущий момент.

Курс евро в Украине установил рекорд

Наличный курс подбирается к 50 грн

В то же время, наличный курс евро превысил 49 грн – однако пока только в продаже. В частности:

  • В обменниках в полдень 27 июня стоимость валюты определили в средние 48,76/49,23 грн (покупка/продажа).
Наличный курс евро превысил 49 грн
  • В банках курс евро выставили на среднем уровне 48,43/49,08 грн (покупка/продажа).
Курс валют в Украине сегодня

Стоит ли украинцам скупать евро

Тем не менее, считает финансовый эксперт Алексей Козырев, несмотря на то, что евро в последнее время укрепляется не только в Украине, но и в мире, делать ставку только на эту валюту не стоит. Ведь:

  • Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".
  • Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.
  • "Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.
  • Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.
  • В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.
Официальный курс евро НБУ

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!