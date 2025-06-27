Официальный курс побил исторический рекорд: такого с евро в Украине еще не было

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс евро на 30 июня до 48,78 грн. Это сразу на 14 коп. превышает текущий, который будет действовать и на выходных. А также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в НБУ. По его данным, 27 июня в официальный курс евро составляет 48,64 грн. Что также является рекордом на текущий момент.

Наличный курс подбирается к 50 грн

В то же время, наличный курс евро превысил 49 грн – однако пока только в продаже. В частности:

В обменниках в полдень 27 июня стоимость валюты определили в средние 48,76/49,23 грн (покупка/продажа).

В банках курс евро выставили на среднем уровне 48,43/49,08 грн (покупка/продажа).

Стоит ли украинцам скупать евро

Тем не менее, считает финансовый эксперт Алексей Козырев, несмотря на то, что евро в последнее время укрепляется не только в Украине, но и в мире, делать ставку только на эту валюту не стоит. Ведь:

Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".

Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.

"Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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