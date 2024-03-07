Парламент Швейцарии определил судьбу российских миллиардов: что означает решение и почему это важно

Парламент Швейцарии одобрил предложение об использовании замороженных в стране российских активов для финансирования выплаты репараций Украине. Речь идет не о частных, а о государственных средствах РФ, в основном активах Центробанка России. Их сумма составляет предположительно 7,4 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд). Однако теоретически это решение может открыть путь к конфискации денег РФ в других странах.

Такое решение швейцарские парламентарии поддержали 7 марта, сообщает Barron's. Голосование прошло в Верхней палате, где за выступил 21 законодатель, против – 19, воздержались – 3. Нижняя палата парламента Швейцарии приняла эти предложения еще в 2023 году.

Такое решение парламента дает возможность правительству Швейцарии принять меры по созданию международно-правовой основы для использования замороженных государственных активов агрессора. В перспективе созданные механизмы смогут использовать и другие страны.

"Факты очевидны: Россия серьезно нарушила международное право. Она должна возместить причиненный ущерб", – заявил министр иностранных дел страны Игнацио Кассис. Эти слова свидетельствуют о том, что швейцарское правительство намерено воспользоваться предоставленным парламентом правом.

К слову, еще 7,5 млрд швейцарских франков ($8,5 млрд) составляют замороженные в Швейцарии активы российских фондов, а также средства принадлежащие или контролируемые лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями. Также эта страна является излюбленным местом для богатых россиян: в марте 2022 года российские клиенты держали в банках Швейцарии около 150 млрд франков ($170 млрд). Тем не менее об использовании этой части средств речь пока не идет.

Одновременно с новостями из самой Швейцарии Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами. Речь идет о розыске и возврате активов, незаконно выведенных из Украины.

Украина добивается полной конфискации активов РФ

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, 7 марта также состоялось правительственное совещание по конфискации российских замороженных активов с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики, НБУ. "Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией", – отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что в странах-партнерах Украины заморожено около 300 млрд евро российских суверенных активов. Большая часть из них – в ЕС под управлением бельгийского депозитария Euroclear. А восстановление Украины, по данным Всемирного банка, будет стоить не менее $486 млрд долларов.

"Наша цель и позиция однозначна – доступ ко всем этим активам. Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", – заявил Шмыгаль.

Среди стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) все еще продолжаются споры об использовании денег центрального банка РФ для помощи Украине. Так, за полную конфискацию активов выступают США и Британия, а самые ярые противники этой идеи – Франция и Германия, которые обеспокоены возможным ответом России на конфискацию.

Критики идеи уверены: конфискация окажет серьезное негативное влияние на финансовую стабильность ЕС и статус евро как резервной валюты. Опасность, как утверждается, заключается в том, что такой шаг создаст опасный прецедент, который побудит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторый прогресс в вопросе конфискации активов РФ на западе все же наблюдается. Так, Великобритания уже готова передать Украине замороженные средства Центробанка России. Речь идет о предположительной сумме около 25 млрд фунтов стерлингов (почти $32 млрд).

Предполагается, что деньги будут переданы в формате ссуды, которую в будущем нужно будет вернуть. Однако это будет делать не Украина, а сама Россия, которая в будущем должна выплачивать репарации за развязанную войну.

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