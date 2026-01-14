От имени Минэнерго массово рассылают фейковые счета: украинцев предупредили об опасности

От имени министерства энергетики Украины мошенники рассылают фишинговые электронные письма с требованиями оплат и вредными вложениями. Граждан призывают не открывать такие письма, не переходить по ссылкам и доверять только официальным источникам информации.

Видео дня

Об этом сообщает Минэнерго. Злоумышленники рассылают электронные письма, которые якобы поступают от министерства, и пытаются выманить деньги или получить доступ к персональным и рабочим данным пользователей.

Согласно данным, подозрительные письма содержат призывы совершить оплату или срочно ознакомиться с "важной информацией". Для этого получателям предлагают открыть вложенный файл или перейти по ссылке для его загрузки.

На самом деле такие вложения могут содержать вредоносное программное обеспечение. После его открытия злоумышленники получают возможность несанкционированного доступа к компьютерам, электронной почте, банковским сервисам и конфиденциальным данным пользователей. Особую опасность эти письма представляют для предприятий, учреждений и организаций, которые работают с критически важной информацией.

В Министерстве энергетики подчеркивают, что не осуществляют никаких подобных рассылок с требованиями оплат, а также не присылают файлы или ссылки неизвестного происхождения. Любые сообщения такого характера являются мошенническими. Ведомство призывает граждан быть особенно внимательными, не доверять письмам с сомнительных адресов, даже если они оформлены с использованием официальной символики или стилистики государственных органов.

В Минэнерго советуют ни в коем случае не открывать вложения из таких писем, не переходить по ссылкам и не осуществлять никаких оплат. Такие сообщения следует сразу удалять или обозначать как спам, чтобы предотвратить дальнейшее распространение угрозы.

Также украинцев просят максимально распространять информацию о фишинговой атаке среди коллег, друзей и родственников, особенно среди тех, кто может стать легкой мишенью для киберпреступников. В ведомстве отмечают, что следует доверять исключительно официальным каналам коммуникации государственных органов – официальным сайтам, проверенным страницам в социальных сетях и официальным электронным адресам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на днях по Украине распространялся фейк о якобы новых правилах покупки недвижимости с 1 января 2026 года и усиленном контроле за доходами граждан. Однако на самом деле законодательство не изменилось, нотариусы по-прежнему проверяют источники происхождения средств при операциях от 400 тыс. грн, и новых ограничений для граждан не введено.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!