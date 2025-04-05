'Они запаниковали': Трамп раскритиковал Китай за зеркальные пошлины против США и похвалил Вьетнам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает паникой и ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из США. В то же время он приветствовал шаги Вьетнама к пониманию – по его утверждению, правящая партия последней страны готова вообще отменить свои пошлины на американский импорт.

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Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social. Белый дом также отметил, что "президент имел продуктивный разговор с лидером Вьетнама То Ламом, который выразил готовность снизить тарифы страны на импорт из США".

"Китай совершил ошибку. Они запаниковали – а это единственное, что они никак не могут себе позволить", – отметил Трамп по поводу решения КНР.

Ранее американский президент заявлял, что готов сделать для Китая "облегчение новой пошлины", если Пекин одобрит передачу платформы TikTok американским предприятиям.

Относительно Вьетнама Трамп сообщил, что провел переговоры с генсеком компартии этой страны То Ламом.

"Вьетнам хочет снизить свои тарифы до нуля, если сможет добиться соглашения с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем", – рассказал президент США.

Правительство Вьетнама подтверждает слова Трампа, но называет договоренности уже "достигнутыми", и подписание их только "закрепит". Также отмечено, что американский лидер принял приглашение посетить Вьетнам "в ближайшее время".

В прошлом году, согласно данным американского министерства торговли, Вьетнам был шестым по объему поставщиком импорта в США. Таким образом, высокие тарифы могут повысить цены на ряд товаров, включая электронику, одежду и обувь, от которых США в значительной степени зависят.

Как сообщал OBOZ.UA, американская администрация ввела пошлины по импорту из большинства стран мира. Не обошла эта судьба и Украину – с 5 апреля весь украинский экспорт будет идти в США с налогом в 10%.

Но эта пошлина заденет меньшую долю товаров, поскольку на подавляющую часть экспорта наложены 25%-ные пошлины, рассказал специально для OBOZ.UA глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Пока Китай единственный, кто нанес удар пошлинами по США в ответ на решение Дональда Трампа. Американский импорт в КНР будет облагаться дополнительно 34%-й пошлиной. Но об аналогичных шагах говорят во многих странах.

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