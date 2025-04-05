УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Они запаниковали": Трамп раскритиковал Китай за зеркальные пошлины против США и похвалил Вьетнам

Михаил Левакин
Mакроэкономика
2 минуты
126
'Они запаниковали': Трамп раскритиковал Китай за зеркальные пошлины против США и похвалил Вьетнам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает паникой и ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из США. В то же время он приветствовал шаги Вьетнама к пониманию – по его утверждению, правящая партия последней страны готова вообще отменить свои пошлины на американский импорт.

Видео дня

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social. Белый дом также отметил, что "президент имел продуктивный разговор с лидером Вьетнама То Ламом, который выразил готовность снизить тарифы страны на импорт из США".

"Китай совершил ошибку. Они запаниковали – а это единственное, что они никак не могут себе позволить", – отметил Трамп по поводу решения КНР.

Ранее американский президент заявлял, что готов сделать для Китая "облегчение новой пошлины", если Пекин одобрит передачу платформы TikTok американским предприятиям.

"Они запаниковали": Трамп раскритиковал Китай за зеркальные пошлины против США и похвалил Вьетнам

Относительно Вьетнама Трамп сообщил, что провел переговоры с генсеком компартии этой страны То Ламом.

"Вьетнам хочет снизить свои тарифы до нуля, если сможет добиться соглашения с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем", – рассказал президент США.

Правительство Вьетнама подтверждает слова Трампа, но называет договоренности уже "достигнутыми", и подписание их только "закрепит". Также отмечено, что американский лидер принял приглашение посетить Вьетнам "в ближайшее время".

В прошлом году, согласно данным американского министерства торговли, Вьетнам был шестым по объему поставщиком импорта в США. Таким образом, высокие тарифы могут повысить цены на ряд товаров, включая электронику, одежду и обувь, от которых США в значительной степени зависят.

Как сообщал OBOZ.UA, американская администрация ввела пошлины по импорту из большинства стран мира. Не обошла эта судьба и Украину – с 5 апреля весь украинский экспорт будет идти в США с налогом в 10%.

Но эта пошлина заденет меньшую долю товаров, поскольку на подавляющую часть экспорта наложены 25%-ные пошлины, рассказал специально для OBOZ.UA глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Пока Китай единственный, кто нанес удар пошлинами по США в ответ на решение Дональда Трампа. Американский импорт в КНР будет облагаться дополнительно 34%-й пошлиной. Но об аналогичных шагах говорят во многих странах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!