Официальный курс вырос и установил исторический рекорд: что происходит с долларом

Национальный банк обновил официальный курс доллара на 19 декабря до 41,9 грн. Который на 7 коп. выше текущего, а также рекордный в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Согласно его данным, с 27 ноября, когда это произошло впервые за несколько месяцев, рекорд был побит уже 7 раз. Последнее максимальное значение действует 19 декабря – 41,83 грн.

Впрочем, не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. К примеру, после рекордного значения 4 декабря курс опускался до 41,44 грн/доллар, что ниже даже рекорда 27 ноября (41,5 грн).

Кроме того, наличный курс уже давно превысил рекордный показатель. К примеру, в полдень 18 декабря:

банки определили стоимость наличного доллара в средние 41,6/42,1 грн (покупка/продажа);

обменники – 41,64/42,05 (покупка/продажа).

Более того, объяснял ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.

Чего ожидать от курса в 2025 году

В то же время в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений – по мнению аналитиков, ситуация будет стабильной. В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.

В частности, говорится в прогнозе неправительственных финансовых экспертов, темпы девальвации в 2025 году не будут выше, чем в 2024-м. При этом "заметной турбулентности на валютном рынке не будет".

Дело в том, отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, что Нацбанк будет располагать всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы контролировать валютный рынок. Ведь международные партнеры пообещали достаточно большие объемы финансовой помощи – "почти 40 млрд долларов".

"В конечном итоге эти средства придут на счета Национального банка и пополнят резервы. Нацбанк сможет их в полной мере использовать, чтобы держать валютный рынок достаточно стабильным и не допускать каких-либо изменений обменного курса", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего – 2024-го – он может вырасти до 42 грн.

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