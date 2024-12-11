Курс доллара может ощутимо вырасти уже до конца 2024 года: украинцам рассказали, чего ожидать

До конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего – 2024-го – он может вырасти до 42 грн. Т.е. на около 30 коп. В чем, впрочем, нет ничего катастрофического, ведь текущее ослабление курса гривни, скорее всего, является спланированным и четко просчитанным Нацбанком.

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Об этом OBOZ.UA рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он напомнил: в госбюджет Украины на 2025 год курс доллара заложен на среднегодовом уровне в 45 грн.

"Это означает, что в этом году мы будем заканчивать примерно на уровне курса около 42 грн. А следующий год мы будем заканчивать на курсе 47 плюс. Может, 47 с половиной", – объяснил экономист.

Нацбанк же на 12 декабря обновил официальный курс доллара до 41,7 грн. Таким образом, не исключается, что в ближайшие недели курс гривни "просядет" на около 30 коп.

При этом с 27 ноября, когда это произошло впервые за несколько месяцев, официальный курс обновил несколько рекордов. Впрочем, по словам Пендзина, это не должно вгонять украинцев в панику.

Дело в том, объяснил он, что этот процесс не является произвольным, либо же результатом каких-либо катастрофических событий. Напротив, по его словам, Нацбанк осознанно ослабляет гривню.

"Исходя из цифр бюджета, до конца этого года стоит ждать, наверное, курс 42 грн/доллар. И это послабление, о котором мы говорим, спланировано, четко просчитано. То есть здесь никаких неожиданностей нет", – резюмировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть чтобы их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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