Обменники принимают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 8 июня

За выходные украинские обменники заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 8 июня они определили его в средние 43,98/44,39 грн (покупка/продажа), что сразу на 27 коп. выше в покупке, но на 1 коп. ниже в продаже, чем было вечером пятницы 5 числа.

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Произошли изменения и в банках. Там стоимость наличной валюты определили в средние 44,15/44,59 грн (покупка/продажа). Это:

на 3 коп. выше в покупке;

на 1 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,55-44,8 грн. Так:

ПриватБанк – 44,65 грн;

Сенс Банк – 44,65 грн;

Таскомбанк – 44,63 грн;

Райффайзен Банк – 44,66 грн;

Правекс Банк – 44,55 грн;

Юнекс Банк – 44,7 грн;

Универсал Банк – 44,55 грн;

ПУМБ – 44,8 грн;

Укрсиббанк – 44,6 грн;

А-банк – 44,7 грн.

Покупают же они ее по 43,8-44,25 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,05 грн;

Сенс Банк – 44,2 грн;

Таскомбанк – 44,25 грн;

Райффайзен Банк – 44,23 грн;

Правекс Банк – 44,1 грн;

Юнекс Банк – 43,8 грн;

Универсал Банк – 44,05 грн;

ПУМБ – 44,2 грн;

Укрсиббанк – 44,05 грн;

А-банк – 44 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 14 июня) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,1-44,6 грн. Таким образом:

в банках ожидается снижение стоимости валюты и в покупке, и в продаже;

в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Вторая неделя июня вряд ли принесет существенное изменение ситуации на валютном рынке Украины. Скорее всего, будет оставаться относительно спокойным. Кратковременные реакции на новости возможны, однако для формирования устойчивого девальвационного тренда пока нет достаточно значимых предпосылок", – спрогнозировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, несмотря на то, что в последнее время официальный курс доллара в Украине побил несколько рекордов, в экспертной среде не ожидают обвала гривни. По прогнозам, максимум, что может произойти – это ощутимые временные колебания.

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