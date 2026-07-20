Обменники принимают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 20 июля

За выходные в украинских обменниках заметно переписали стоимость доллара. В полдень понедельника 20 июля они определили его в средние 44,01/44,86 грн (покупка/продажа), что сразу на 22 коп. ниже в покупке, но на 2 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 17 числа.

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Произошли изменения и в банках. Там курс наличного доллара выставили на среднем уровне 44,38/44,91 грн (покупка/продажа), что:

на 3 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,85-44,95 грн. Так:

ПриватБанк – 44,85 грн;

ПУМБ – 45 грн;

Райффайзен Банк – 44,92 грн;

Сенс Банк – 44,9 грн;

Правекс Банк – 44,89 грн;

Юнекс Банк – 44,95 грн.

Покупают же они ее по 44,25-44,5 грн. В часности:

ПриватБанк – 44,25 грн;

ПУМБ – 44,4 грн;

Райффайзен Банк – 44,45 грн;

Сенс Банк – 44,5 грн;

Правекс Банк – 44,4 грн;

Юнекс Банк – 44,35 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 26 июля) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,5-45 грн. Таким образом, и там, и там ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"В течение 20-26 июля валютный рынок, вероятнее всего, сохранит управляемость и относительную стабильность. Текущую ситуацию можно описать как курсовую стабилизацию-затишье, которая способна продолжаться довольно долго, если не возникнут новые существенные военные или экономические потрясения", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на объявление о вводе новой купюры в 2 000 грн, подердать в руках и начать ею рассчитываться украинцы смогут нескоро. По ожиданиям, в обращение ее введут не ранее 4 сентября 2026 года.

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