Украинцам рассказали, когда начнут "выдавать" новые 2000 грн: назван срок появления купюры

Несмотря на объявление о вводе новой купюры в 2 000 гривен, подердать в руках и начать ею рассчитываться украинцы смогут нескоро. По ожиданиям, в обращение ее введут не ранее 4 сентября 2026 года.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: в связи с тем, что на банкноте будет изображен украинский поэт-шестидесятник, политзаключенный СССР, один из самых активных представителей украинского диссидентского движения и борец за независимость Украины в XX веке Василий Стус, дата введения новой банкноты "выбрана неслучайно и имеет определенный символизм".

"Именно 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой провел первый в СССР открытый публичный протест против массовых политических репрессий украинской интеллигенции. А 4 сентября 1985 года Василий Стус погиб в заключении в лагере особого режима", – говорится в сообщении.

Зачем НБУ вводит купюру в 2 000 грн

В то же время, говорится в официальном разъяснении Нацбанка, появление купюры номиналом 2 000 грн является следствием изменений в экономике за последние семь лет. Ведь:

После введения банкноты 1 000 грн Украина пережила пандемию COVID-19 и полномасштабную войну.

За это время среднемесячная зарплата выросла примерно втрое, а цены – почти вдвое .

. При этом объем наличности в обращении превысил вдвое показатели 2019 года.

В таких условиях, отметили в НБУ, использование банкнот большего номинала делает наличные расчеты более удобными для населения и бизнеса. Также это помогает сократить расходы государства на печать, транспортировку, хранение и обработку банкнот.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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