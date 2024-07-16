Обменники отказались от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники заметно изменили курс доллара. В полдень 16 июля они определили стоимость валюты в средние 40,86/41,51 грн (покупка/продажа). Что на 11 коп. выше в покупке, чем вечером 15 числа, и сразу на 20 коп. в продаже.

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Вырос курс доллара и в банках. В полдень 16 июля они выставили его на среднем уровне 40,9/41,4 грн (покупка/продажа). Что:

на 10 коп. выше в покупке, чем вечером предыдущего дня;

на 15 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,35-41 грн. Так:

ПриватБанк – 40,8 грн;

Укрэксимбанк – 40,8 грн;

ПУМБ – 40,8 грн;

Сенс Банк – 41 грн;

Укрсиббанк – 40,8 грн;

Универсал Банк – 40,35 грн;

OTP Bank – 40,65 грн.

Продают же они ее по 41,3-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,4 грн;

Укрэксимбанк – 41,4 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Универсал Банк – 41,45 грн;

OTP Bank – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом до конца недели

В то же время, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, в украинских банках и обменниках ожидается значительное изменение курса наличного доллара. В частности, в банках до конца текущей рабочей недели (19 июля) стоимость американской валюты, по прогнозам, будет находиться в рамках от 40,55 до 41,5 грн.

В обменниках будет наблюдаться похожая ситуация. Так, до 19 июля, по прогнозам, курс доллара в них будет находиться в рамках от 40,4 до 41,45 грн.

"НБУ будет ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, чтобы гасить давление на гривну. Своими ценниками интервенций и их объемами регулятор будет практически управлять официальным и межбанковским курсом", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: успешное преодоление на прошлой неделе уровня в 41 грн за доллар является лишь первой из попыток "покачать курс под предлогом неопределенности в переговорах по реструктуризации внешних долгов". Соответственно, каждая фраза и наших должностных лиц, и западных кредиторов, имеющих отношение к переговорам, "будет существенно влиять на поведение всех участников украинского валютного рынка до конца месяца".

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие же годы в Украине ожидается рост курса доллара, однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн, тогда как в бюджете-2024 этот показатель составляет 40,7 грн.

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