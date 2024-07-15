В банках готовятся менять курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских банках и обменниках ожидается значительное изменение курса наличного доллара. В частности, в банках до конца текущей рабочей недели (19 июля) стоимость американской валюты, по прогнозам, будет находиться в рамках от 40,55 до 41,5 грн. Вечером же 15 июля там определили курс в средние 40,8/41,25 грн (покупка/продажа).

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Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в обменниках будет наблюдаться похожая ситуация.

Так, до 19 июля, по прогнозам, курс доллара в них будет находиться в рамках от 40,4 до 41,45 грн. Вечером же 15 июля они:

покупают валюту в среднем по 40,75 грн;

продают – по 41,31 грн.

"НБУ будет ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, чтобы гасить давление на гривну. Своими ценниками интервенций и их объемами регулятор будет практически управлять официальным и межбанковским курсом", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: успешное преодоление на прошлой неделе уровня в 41 грн за доллар является лишь первой из попыток "покачать курс под предлогом неопределенности в переговорах по реструктуризации внешних долгов". Соответственно, каждая фраза и наших должностных лиц, и западных кредиторов, имеющих отношение к переговорам, "будет существенно влиять на поведение всех участников украинского валютного рынка до конца месяца".

"Сочетание всех факторов сработает разнонаправленно. И снова главным союзником для гривны останется только Нацбанк. Как и все последние дни, ему придется каждый день присутствовать на рынке с интервенциями по продаже доллара, и своими ценниками практически формировать как курсовой тренд на межбанке, так и официальный курс", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие же годы в Украине ожидается рост курса доллара, однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн, тогда как в бюджете-2024 этот показатель составляет 40,7 грн.

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