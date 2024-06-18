Обменники ощутимо переписали курс: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники ощутимо изменили курс доллара. Утром 18 июня они выставили его на среднем уровне 40,33/41,01 грн (покупка/продажа), что на 27 коп. ниже в покупке, и на 1 коп. в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках изменений не произошло. Они определили стоимость наличного доллара в средние 40,5/41,05, сто соответствует курсу предыдущего дня.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 40,95-41,05 грн. Так:

ПриватБанк – 41 грн;

Укрэксимбанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,95 грн.

Покупают же они ее по 40,4-40,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,4 грн;

Укрэксимбанк – 40,4 грн;

ПУМБ – 40,6 грн;

Сенс Банк – 40,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,4 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс будут заметно переписывать

В то же время, до конца 2024 года в Украине ожидается заметно подорожание курса доллара – однако не катастрофическое. По прогнозам, стоимость американской валюты не превысит 42 грн/доллар.

Как рассказал руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, в условиях полномасштабной войны, а также "увеличения импорта, усиления мобилизации" нынешний курс гораздо ниже, "чем можно было бы ожидать". В то же время, признал он, ныне на повышение курса доллара также влияют другие факторы. В частности:

негативные ожидания украинцев относительно энергетической ситуации и роста тарифа на свет;

сезонное уменьшение экспорта сельхозпродукции.

"Кроме того, в конце года в США состоятся президентские выборы, также влияющие на курс доллара. От них ведь зависят и объемы военной помощи для Украины и поступления валюты. Но к концу 2024 года доллар не должен пересечь отметку в 42 грн", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 17 по 23 июня банки и обменники Украины готовятся заметно переписывать курс наличного доллара. По прогнозу, в это время стоимость валюты в них будет находиться в рамках 40-41,2 грн/доллар.

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