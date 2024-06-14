Обменники готовятся с понедельника менять курс доллара: чего ожидать украинцам

Банки и обменники Украины готовятся заметно переписывать курс наличного доллара. Так, по прогнозам банковского сектора, в период с 17 по 23 июня стоимость валюты в них будет находиться в рамках 40-41,2 грн/доллар. Вечером же 14 июня банки выставили курс на среднем уровне 40,5/41,045 грн/доллар (покупка/продажа). Обменники – 40,56/41,03 грн/доллар.

Видео дня

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.

"По всем признакам, в середине июня валютный рынок будет находиться в пределах прошлой недели. Глобальные курсовые изменения маловероятны. ... Ситуация на валютном рынке не придаст сенсаций: тренды будут меняться попеременно, однако основные показатели в недельном разрезе останутся переменчиво постоянными", – сказал он.

В целом же, подчеркнул банкир, с 17 по 23 июня на валютном рынке ожидается стабилизационный период – "осознание новых курсовых реалий". Причем, отметил он, это касается не только "коридоров валютных изменений", но и:

новых тарифов;

ожидаемого инфляционного давления.

"В то же время регулятор имеет все инструменты для того, чтобы унять спрос на валюту, установив необходимый паритет между спросом и предложением. То есть режим "управляемой гибкости" продолжит действовать, что означает частые, но не угрожающие курсовые изменения (при этом как в сторону роста курсов, так и в сторону их уменьшения). Кроме того, скорее всего, девальвация гривны уймется: после апрельско-майского обесценивания национальной валюты почти на 4%, ожидаемо наступит летняя пауза", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!