Обменники переписали курс: сколько стоит доллар после выходных

За прошедшие выходные курс наличного доллара в Украине практически не изменился. Причем как в банках, так и обменниках. К примеру, последние в полдень понедельника 17 июня определили стоимость американской валютиы в средние 40,6/41,02 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. дороже в покупке, и на 1 коп. дешевле в продаже, чем вечером пятницы 14 июня.

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В банках же изменений не произошло . В полдень понедельника 17 июня они выставили курс наличного доллара на среднем уровне 40,5/41,05 грн (покупка/продажа). Что соответствует уровню вечера пятницы 14 июня.

В целом же крупные учреждения покупают по валюту по 39,9- 40,6 грн. Так:

ПриватБанк – 40,45 грн;

Укрэксимбанк – 40,4 грн;

ПУМБ – 40,6 грн;

Сенс Банк – 40,55 грн;

УкрСиббанк – 40,4 грн;

Универсал Банк – 39,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,4 грн.

Продают же они наличный доллар по 41,05-41,1 грн. В часстности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Укрэксимбанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

Укрсиббанк – 41,05 грн;

Универсал Банк – 41 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,05 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс готовятся менять

В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 17 по 23 июня банки и обменники Украины готовятся заметно переписывать курс наличного доллара. По прогнозу, в это время стоимость валюты в них будет находиться в рамках 40-41,2 грн/доллар.

При этом ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках. И до 50 коп. в обменных пунктах.

"По всем признакам, в середине июня валютный рынок будет находиться в пределах прошлой недели. Глобальные курсовые изменения маловероятны. ... Ситуация на валютном рынке не придаст сенсаций: тренды будут меняться попеременно, однако основные показатели в недельном разрезе останутся переменчиво постоянными", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

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