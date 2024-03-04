Обменники не стали удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

За прошедшие выходные украинские обменники ощутимо переписали курс доллара. Утром понедельника 4 марта они покупают его в среднем по 37,95 грн, что на 33 коп. дешевле, чем вечером пятницы 1 марта. Продают валюту в среднем по 38,65 грн – на 6 коп. дороже.

Банки же выставили курс наличного доллара на среднем уровне 38,03/38,55 грн (покупка/продажа). Что:

на 3 коп. дороже в покупке, чем вечером 1 марта;

на 5 коп. – в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37,5-38,25 грн. Так:

ПриватБанк – 38 грн;

Ощадбанк – 38,1 грн;

Укрэксимбанк – 38,1 грн;

Райффайзен Банк – 38 грн;

ПУМБ – 38 грн;

Сенс Банк – 38,25 грн;

Укрсиббанк – 38 грн;

Универсал Банк – 37,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 38 грн.

Продают же они ее по 38,47-38,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,6 грн;

Ощадбанк – 38,65 грн;

Укрэксимбанк – 38,7 грн;

Райффайзен Банк – 38,47 грн;

ПУМБ – 38,5 грн;

Сенс Банк – 38,65 грн;

Укрсиббанк – 38,6 грн;

Универсал Банк – 38,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,65 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Нацбанк же на 4 марта выставил курс доллара на уровне 38,16 грн. Что:

на 11 коп. превышает действовавший на выходных;

на 16 коп. выше, чем в начале года – 1 января официальный курс доллара составлял 38 грн.

Что будет с долларом на этой неделе

В целом же, на текущей неделе в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Причем неоднородное: удешевление в покупке, но подорожание в продаже. По прогнозу банковского сектора, в период 4-10 марта стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38-39,5 грн.

При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, возможны "частые, чуть ли не ежедневные и противоположные изменения курсовых колебаний". Которые на наличном рынке в среднем составят от 30 до 50 коп.

Кроме того, отметил банкир, на рынке будет продолжаться "конкурентная борьба" между финучреждениями за продавцов валют. Из-за чего "курсовые разногласия между курсами покупки в банках и обменных пунктах ориентировочно будут на уровне 10-20 коп.".

"На следующей неделе рынок будет находиться в уже привычной "статической изменчивости". Валютные изменения, хоть и будут частыми, вряд ли заставят волноваться. Отсутствуют обстоятельства, которые могли бы поколебать рынок", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то жк время, во всех отделениях ПриватБанка начали обменивать значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты, в т. ч. доллары, по принципу инкассо. Т. е. за отдельную плату.

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