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Обменники не стали удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
1,2 т.
Обменники не стали удерживать курс

За прошедшие выходные украинские обменники ощутимо переписали курс доллара. Утром понедельника 4 марта они покупают его в среднем по 37,95 грн, что на 33 коп. дешевле, чем вечером пятницы 1 марта. Продают валюту в среднем по 38,65 грн – на 6 коп. дороже.

Банки же выставили курс наличного доллара на среднем уровне 38,03/38,55 грн (покупка/продажа). Что:

  • на 3 коп. дороже в покупке, чем вечером 1 марта;
  • на 5 коп. – в продаже.
Курс доллара в банках

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37,5-38,25 грн. Так:

  • ПриватБанк – 38 грн;
  • Ощадбанк – 38,1 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,1 грн;
  • Райффайзен Банк – 38 грн;
  • ПУМБ – 38 грн;
  • Сенс Банк – 38,25 грн;
  • Укрсиббанк – 38 грн;
  • Универсал Банк – 37,5 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 38 грн.

Продают же они ее по 38,47-38,7 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 38,6 грн;
  • Ощадбанк – 38,65 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,7 грн;
  • Райффайзен Банк – 38,47 грн;
  • ПУМБ – 38,5 грн;
  • Сенс Банк – 38,65 грн;
  • Укрсиббанк – 38,6 грн;
  • Универсал Банк – 38,6 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 38,65 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Банки продают доллар по 38,47-38,7 грн

Нацбанк же на 4 марта выставил курс доллара на уровне 38,16 грн. Что:

  • на 11 коп. превышает действовавший на выходных;
  • на 16 коп. выше, чем в начале года – 1 января официальный курс доллара составлял 38 грн.
Официальный курс доллара от НБУ

Что будет с долларом на этой неделе

В целом же, на текущей неделе в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Причем неоднородное: удешевление в покупке, но подорожание в продаже. По прогнозу банковского сектора, в период 4-10 марта стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38-39,5 грн.

При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, возможны "частые, чуть ли не ежедневные и противоположные изменения курсовых колебаний". Которые на наличном рынке в среднем составят от 30 до 50 коп.

За прошедшие выходные украинские обменники ощутимо переписали курс доллара

Кроме того, отметил банкир, на рынке будет продолжаться "конкурентная борьба" между финучреждениями за продавцов валют. Из-за чего "курсовые разногласия между курсами покупки в банках и обменных пунктах ориентировочно будут на уровне 10-20 коп.".

"На следующей неделе рынок будет находиться в уже привычной "статической изменчивости". Валютные изменения, хоть и будут частыми, вряд ли заставят волноваться. Отсутствуют обстоятельства, которые могли бы поколебать рынок", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то жк время, во всех отделениях ПриватБанка начали обменивать значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты, в т. ч. доллары, по принципу инкассо. Т. е. за отдельную плату.

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