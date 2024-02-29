Курс доллара готовятся ощутимо переписать: украинцам рассказали, чего ожидать уже через несколько дней

На следующей неделе в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. При чем неоднородное: удешевление в покупке, но подорожание в продаже. По прогнозу банковского сектора, в период 4-10 марта стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38-39,5 грн. Вечером же 29 февраля банки выставили средний курс в 38,1/38,6 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,18/38,48 грн.

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что разница между курсами покупки на продаже:

в банках не превысит 50 коп.;

в обменниках может достигнуть 1 грн.

При этом возможны "частые, едва ли не ежедневные и противоположные изменения курсовых колебаний". Которые на наличном рынке в среднем составят от 30 до 50 коп.

Кроме того, отметил банкир, на рынке будет продолжаться "конкурентная борьба" между финучреждениями за продавцов валют. Из-за чего "курсовые разногласия между курсами покупки в банках и обменных пунктах ориентировочно будут на уровне 10-20 коп.".

"На следующей неделе рынок будет находиться в уже привычной "статической изменчивости". Валютные изменения, хоть и будут частыми, вряд ли заставят волноваться. Отсутствуют обстоятельства, которые могли бы поколебать рынок", – констатировал Лесовой.

Что будет с долларом в марте

В целом же в марте в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.

Разница же между курсами купли и продажи на наличном рынке составит:

до 50 коп. в банках;

до 1 грн в обменниках.

При этом, подчеркнул Лесовой, на рынке будет продолжаться конкуренция за продавцов валюты. В связи с чем, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп.

"В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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