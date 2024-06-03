Украинцам рассказали, что происходит с долларом: стоит ли скупать валюту

Курс доллара в Украине пробил отметку в 40 грн – причем как официальній, так и наличный в банках и обменниках. Причиной же этого стала валютная либерализация, которую Нацбанк ввел в начале мая, что сформировало дополнительный спрос на валютном рынке. Впрочем, в экспертной среде не исключают, что в скором будущем курс может стабилизироваться либо даже откатиться. А потому скупать валюту в надежде быстро на этом разбогатеть, вряд ли стоит.

О сложившейся ситуации рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Там отметили: введение валютной либерализации сформировало дополнительный спрос на рынке. Ведь теперь предприятия могут:

импортировать услуги без ограничений;

платить проценты по кредитам, привлеченным у иностранцев ранее.

"Несмотря на это, Нацбанк придерживается своей политики и сохраняет примерно похожий уровень валютных интервенций на межбанковском рынке, не выходя за уровень примерно 2 млрд долларов в месяц. К тому же есть много заинтересованных сторон в том, чтобы гривня ослабевала: от Минфина, который хочет получать больше гривни от внешней помощи в валюте; до экспортеров, которые хотят получать больше доходов от продаж", – объяснили аналитики.

Курс может пойти вниз

В то же время, отметили аналитики, сейчас Нацбанк пытается сохранять независимость от этих влияний. И минимизирует валютные скачки, "которые будут бить по карману украинцев".

"Выплата процентов по кредитам является относительно временным явлением. ... Поэтому абсолютно возможна стабилизация или и откат курса", – подчеркнули они.

Впрочем, признали в ЦЭС, после этого "последует третья фаза валютной либерализации", которая позволит иностранным владельцам выводить дивиденды. "К тому же все должны помнить, что торговый баланс страны из-за российской агрессии продолжает оставаться отрицательным, хотя это и компенсируется международной помощью", – констатировали там.

Какой курс сейчас

3 июня же официальный курс доллара в Украине составляет 40,54 грн. Что является историческим рекордом.

Впрочем, стоит помнить: во-первых, колебания гривни на самом деле не такие значительные, как может показаться. Во-вторых, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар – т.е., запас еще есть. А в-третьих, наличный курс уже превышал значения официального.

Тем временем, по состоянию на середину суток 3 июня банки определили наличный курс доллара в средние 40,5/41,1 грн/доллар (покупка/продажа).

Обменники же выставили курс американской валюты на среднем уровне 40,69/41,08 грн (покупка/продажа).

Как сообщал OBOZ.UA, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук же ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

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