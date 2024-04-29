Обменники готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам уже в мае

В ближайшее время украинские банки могут заметно изменить курс наличного доллара – причем неравномерно: повысить в покупке и снизить в продаже. По прогнозам экспертной среды в период до 3 мая стоимость американской валюты в банках будет пребывать в рамках от 39,1 до 40,2 грн. Вечером же 29 апреля они покупают доллар в среднем по 39,5 грн, а продают по 39,9 грн.

Об ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая ситуация будет и в обменниках.

Там, по прогнозу аналитика, до 3 мая курс доллара в них будет находится в пределах от 39 до 40 грн. Вечером же 29 апреля они определили его на среднем уровне:

39,48 в покупке;

39,9 грн в продаже.

"Большинство обменников и банков будут выставлять спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20-25 копеек. Как обычно, наиболее агрессивные обменники в районах с небольшой конкуренцией продолжат выставлять спред и до 1 грн", – рассказал Козырев.

Что будет происходить на рынке

В целом же, отметил аналитик, НБУ продолжит выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Но, подчеркивает он, "объемы этих вливаний валюты на межбанк будут не очень значительными".

Кроме того, по его словам, против гривни сейчас играет ряд факторов. В частности, "сохраняющиеся проблемы с блокировкой украинского агроэкспорта частью наших соседей".

"Это приводит к росту стоимости логистики для украинских товаров. И негативно влияет на все показатели экономики", – объяснил аналитик.

Впрочем, другие факторы – среди которых международная помощь и поступления в бюджет налогов и сборов – позволят "не запускать эмиссионный вариант покрытия дефицита бюджета, как это предусмотрено в Меморандуме с МВФ". А кроме того:

уменьшить траты золотовалютных резервов со стороны Нацбанка для поддержания курса гривны на межбанке;

"иметь достаточно сильную позицию в переговорах с западными кредиторами по реструктуризации части внешнего долга".

"Как и на прошлой неделе, обстановка в конце апреля-начале мая на валютном рынке останется сложной. Но полностью контролируемой Нацбанком", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал, что в обозримом будущем курс доллара не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/доллар – поскольку именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами.

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