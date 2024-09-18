Обменники готовятся ощутимо переписывать курс: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 20 сентября) он будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн. Вечером же 18 сентября в обменных пунктах доллар стоит в среднем 41,45 грн в покупке и 41,88 грн в продаже. Таким образом, не исключается снижение стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в банках же прогнозируется снижение курса в покупке и рост в продаже.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,75 до 41,85 грн. Вечером же 18 сентября доллар в них стоит в среднем 41,35 грн в покупке и 41,8 грн в продаже.

"На поведение и настроения всех участников валютного рынка Украины будет влиять обстановка на фронтах, слухи о возможных изменениях в налогообложении бизнеса и физлиц после новых договоренностей с МВФ. А также и реальные продвижения ранее предложенных законопроектов в Верховной Раде, связанных с изменениями в налоговой и законодательной базе Украины", – сообщил Козырев.

Кроме того, рассказал аналитик, на ситуацию будут влиять и другие факторы. Среди них – объявление Нацбанком 19 сентября решение касаемо учетной ставки, которая сейчас находится на уровне 13%.

"В Украине так или иначе, но все же ставки кредитов юрлиц и депозитов физлиц привязываются к уровню учетной ставки. И если вдруг на фоне значительного роста цен (и это, очевидно, не предел перед самым сложным осенне-зимним периодом) Нацбанк под давлением отдельных советников среди наших западных партнеров решит ее дальше снижать – это перевернет расписание на украинском ресурсном и, косвенно, валютном рынках. Поэтому многие участники рынка надеются, что ставку Нацбанк все же не снизит", – объяснил Козырев, напомнив: в августе инфляция в Украине составила 7,5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время, на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

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