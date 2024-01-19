"Новый уровень наглости и беззакония": "Манифест 42" обратился к Зеленскому из-за задержания Игоря Мазепы

Общественное движение "Манифест 42" и Федерация работодателей Украины (ФРУ) выразили свою позицию по поводу задержания предпринимателя, основателя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы. Обе организации осудили действия правоохранителей, которые расценивают как давление на бизнес. А "Манифест 42" при этом обратился напрямую к президенту Украины Владимиру Зеленскому с очередной просьбой решить эту проблему.

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Об этом говорится в релизе ФРУ, а также в заявлении "Манифеста 42", которое есть в распоряжении СМИ. "Сегодня, когда важно сохранение каждого рабочего места и каждой гривни налогов, каждый донат в поддержку ВСУ, ФРУ считает недопустимым блокирование предприятий и их хозяйственной деятельности. В Федерации работодателей Украины крайне возмущены фактом неправомерного давления силовиков на основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу и ее сотрудников", – заявили в ФРУ.

Аналогичной позиции придерживаются в "Манифесте 42". Там призывают все бизнес-объединения Украины к "решительному сопротивлению произволу тыловых силовиков", очередным проявлением которого называют именно задержание Мазепы.

В ФРУ напомнили, что силовики насильно ворвались в компанию Concorde Capital, выбив дверь бизнес-центра для проведения обыска, который длился до позднего вечера. Также Федерация подчеркивает, что правоохранители действовали с нарушением соответствующих процессуальных норм:

обыск проводился без соответствующего постановления суда ;

; были изъяты документы, связанные со всеми направлениями бизнес-активности Мазепы;

были изъяты личные вещи сотрудников , работающих в других проектах;

, работающих в других проектах; обыски были проведены без допуска к ним адвоката, хотя последний прибыл на место происшествия.

"Маски-шоу в офисе предприятия на этот раз произошли даже без судебных решений. А недопуск адвокатов к местам обыска стал новым уровнем наглости и беззакония действий оборотней в погонах", – прокомментировали в "Манифесте 42".

По мнению ФРУ, это может свидетельствовать о заказном характере следственных действий. "Как удалось выяснить адвокатам, следственные действия проводились в рамках досудебного расследования по уголовному производству, в частности, по приобретению права на земельный участок в Киевской области, на котором еще в 2013 году были возведены коттеджные городки", – говорится в заявлении.

Движение "Манифест 42" также отметило, что многочисленные обращения к президенту Владимиру Зеленскому "о беспрецедентной волне непрерывных атак тыловых силовиков" на бизнес остаются без должного реагирования. "Статья 42 Конституции, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность, растоптана в угоду коррупционерам, засевшим в силовых структурах и грабившим государство посреди войны. Гарант Конституции молчит", – заявляют в движении.

"Сейчас на наших глазах создается "кейс Мазепы", после которого у миллионов украинцев возникнет вопрос, следует ли создавать легальный бизнес и вести честную предпринимательскую деятельность в Украине", – подчеркнули в "Манифесте 42".

Движение добавило, что "без больших надежд" вновь призывает президента Зеленского напрямую разобраться в проблеме произвола. "Речь идет не просто о нарушении Конституции, а о внутренней угрозе национальной безопасности государства", – резюмировало движение.

Как сообщал OBOZ.UA, Игоря Мазепу задержали из-за строительства элитного коттеджного городка Goodlife Park. Национальная полиция утверждает, что бизнесмен и его партнеры незаконно завладели землями водного фонда на территории дамбы "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС".

Позже Игорь Мазепа прокомментировал свое задержание. Он заявил, что не может быть виновным в деле о земельных участках, так как их выделяли чиновники, а не сам бизнесмен. Кроме того, Мазепа отрицает наличие "российского следа" в его деле.

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