Повышение налога и рост расходов: Кабмин утвердил проект бюджета Украины на 2026 год

Кабинет министров утвердил проект Госбюджета-2026 к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде. В частности, в правительстве намерены повысить общий объем расходов и доходов. При чем последнее, прежде всего, за счет увеличения ставки налога на прибыль для банков.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила:

Ставка должна вырасти с 25% до 50%.

Общее увеличение доходов должно составить 27,8 млрд грн.

В то же время, подчеркнула глава правительства, расходы тоже вырастут – на 33,6 млрд грн. По ее словам, из этих средств:

18,9 млрд грн пойдут в резервный фонд.

6,6 млрд грн – на поэтапное повышение зарплат учителям школ, преподавателям высшего образования и профессиональных колледжей. Ожидается, что в течение года их заработные платы увеличатся на 50%.

В целом же, отметила Свириденко, главным приоритетом Госбюджета-2026 станут безопасность, оборона и социальная устойчивость. В частности, весь объем поступлений будет направлен на Силы Обороны.

"В то же время важно обеспечение достойной оплаты труда в социальной сфере, поэтому заложили в следующем году повышение зарплат врачам и педагогам. Для обеспечения баланса потребностей обороны и социальных расходов внесли соответствующие изменения в преддверии второго чтения", – рассказала премьер.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что ряд важных вопросов Кабмин при утверждении проекта Госбюджета-2026 проигнорировал. По его словам, речь идет о:

"Хотя бы частичном повышении зарплат" военным.

"Дыре" на 300 млрд грн на финансирование армии.

Выделении средств на реформу БЭБ.

Голосование же за Госбюджет, по его словам, пройдет в период с 18 по 20 ноября.

Что в Госбюджете-2026

Напомним: народные депутаты приняли за основу проект Госбюджета Украины на 2026 год 22 октября. "За" было 256 голосов.

Согласно документу, в следующем году дефицит госбюджета достигнет 2,429 трлн грн, или 18,4% от ВВП, что является максимальным показателем за всю историю Украины. Его собираются покрыть за счет внешних заимствований (около 2,1 трлн грн), грантов, внутренних заимствований, а также поступлений от приватизации государственного имущества.

Курс доллара заложен на 2026 год в размере 45,7 грн/долл. Это более чем на 3 грн больше, чем в 2025-м.

Также Украину ожидает замедление роста ВВП до 2,4% и рост потребительских цен на 9,9%. Кроме того, после заморозки в 2024-м с 1 января будут пересмотрены в сторону роста:

минимальная зарплата – до 8647 грн (+647 грн);

– до 8647 грн (+647 грн); прожиточный минимум – до 3209 грн (+189 грн);

– до 3209 грн (+189 грн); минимальная пенсия – до 2595 грн (+234 грн).

В то же время в проекте прогнозируется рост средних зарплат украинцев – с 25 886 грн до 30 032 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, нардепы уже приняли в 1-м чтении законопроект о повышенном налогообложении банковской отрасли. Сейчас документ готовят к рассмотрению во 2-м чтении.

