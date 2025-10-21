В Украине резко возрастет "налог на банки": принят важный законопроект

В Украине третий год подряд будет действовать повышенное налогообложение банковской отрасли. Но в 2026 году ставки вырастут вдвое – с 25% до 50%, что связано со сверхприбылями, которые получают украинские финучреждения.

Соответствующие нормы прописаны в принятом законопроекте №14097 за авторством ряда нардепов-"слуг" во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. Согласно данным на сайте парламента, 21 октября за принятие документа за основу проголосовали 262 нардепа.

Основные положения принятого законопроекта

В 2026 году налог временно увеличат с 25% до 50% .

. Налогообложение будет с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно.

включительно. Ставка начисляется раз в квартал.

Необходимая мера

Соавтор законопроекта Даниил Гетманцев напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России украинские банки начали получать рекордные прибыли. Он объяснил это рядом факторов:

высокими учетными ставками;

операциями с государственными ценными бумагами;

государственной политикой поддержки финансовой стабильности.

"Этот законопроект является временной, но необходимой мерой, которая позволит привлечь часть сверхприбылей банков для финансирования сектора безопасности и обороны без дополнительной нагрузки на граждан или реальный сектор экономики. Это решение о справедливом распределении нагрузки. Банки, которые получили наибольшие прибыли, должны помочь государству удержать финансовую устойчивость", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам главы Национального банка Украины Андрея Пышного, банковская система генерирует треть всех уплаченных налогов в бюджет Украины. В первом полугодии 2025 года банки уплатили 96 млрд грн налога на прибыль, а государственные банки – еще и 36 млрд грн дивидендов. А за три года большой войны НБУ перечислил в бюджет 195 млрд грн от своей прибыли.

