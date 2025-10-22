Новый курс, "минималка" и рекордные расходы: нардепы проголосовали за Госбюджет-2026

Народные депутаты Верховной Рады (ВР) приняли за основу проект Госбюджета Украины на 2026 год с рядом поправок, которые ранее утвердил бюджетный комитет. Смета предусматривает рекордные расходы, исторический дефицит, рост курса доллара и первый за два года пересмотр прожиточного минимума, а также минимальных зарплат и пенсий.

Эти положения содержит законопроект №14000 "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", который 22 октября был принят за основу голосами 256 нардепов. Финальное голосование (то есть во втором чтении и в целом) должно состояться до 20 ноября.

После этого он должен быть подписан спикером Рады и президентом Украины и опубликован. Только тогда законопроект вступит в силу. Какие основные прогнозы правительства по финансированию и развитию Украины, читайте в материале OBOZ.UA.

Что в Госбюджете-2026

В следующем году предусматриваются рекордные расходы из общего фонда бюджета – 4,803 трлн грн. Учитывая то, что доходы должны составить 2,826 трлн грн, дефицит госбюджета достигнет 2,429 трлн грн, или 18,4% от ВВП, что является максимальным показателем за всю историю Украины. Его собираются покрыть за счет внешних заимствований (около 2,1 трлн грн), грантов, внутренних заимствований, а также поступлений от приватизации государственного имущества.

Курс доллара заложен на 2026 год в размере 45,7 грн/долл. Это более чем на 3 грн больше, чем в 2025-м.

Также Украину ожидает замедление роста ВВП до 2,4% и рост потребительских цен на 9,9%. Кроме того, после заморозки в 2024-м с 1 января будут пересмотрены в сторону роста:

минимальная зарплата – до 8647 грн (+647 грн);

– до 8647 грн (+647 грн); прожиточный минимум – до 3209 грн (+189 грн);

– до 3209 грн (+189 грн); минимальная пенсия – до 2595 грн (+234 грн).

В то же время в проекте прогнозируется рост средних зарплат украинцев – с 25 886 грн до 30 032 грн.

Правки

Одобренный проект закона содержит ряд внесенных поправок. Из них основные следующие:

продление льготы на электрокары до 2027 года (№1061);

поэтапное повышение зарплат школьных учителей , а также педагогических и научно-педагогических работников высших учебных заведений;

, а также педагогических и научно-педагогических работников высших учебных заведений; дофинансирование гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель (2 млрд грн );

); обеспечение материально-технической базы релоцированных вузов с прифронтовых территорий (500 млн грн );

); увеличение налога на прибыль банковской отрасли до 50%;

зачисление 4%-го налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в местные бюджеты ;

; частичная компенсация имущественных потерь бизнеса в результате войны, то есть страхование военных рисков (1 млрд грн).

Также нардепы обязали правительство принять новый механизм перерасчета специальных пенсий. Их хотят индексировать на общих условиях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, накануне Верховная Рада одобрила изменения в бюджет, выделив 325 миллиардов гривен на оборону, из которых 292 миллиарда – это доходы от замороженных российских активов. Средства пойдут на финансирование ВСУ, производство оружия, закупку дронов и обеспечение военных, чтобы избежать задержек выплат и усилить обороноспособность страны.

