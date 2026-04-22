"Никто к этому не готов": мир предупредили о рисках продовольственного шока из-за войны в Иране

Из-за войны вокруг Ирана и перебоев в Ормузском проливе растут цены на газ и сокращается производство удобрений, что может ударить по урожаям и ценам на еду. Эксперты предупреждают, что рынок недооценивает риски, ведь в случае длительного конфликта мир может столкнуться с масштабным продовольственным шоком.

Об этом пишет Financial Times. Тревожные сигналы поступают от крупных аграрных трейдеров, которые и предупредили мир об опасности.

В частности, главный директор по рискам компании Louis Dreyfus Company Виджай Чакраварти прямо заявил, что "никто к этому не готов", имея в виду потенциально длительные перебои в поставках ресурсов и их влияние на глобальный аграрный цикл. По его словам, рынки пока недооценивают масштабы проблемы, надеясь на быстрое завершение конфликта. Однако даже несколько месяцев перебоев могут иметь долгосрочные последствия, вплоть до урожайных сезонов 2027 года.

Дело в том, что Ормузский пролив – одна из ключевых артерий мировой торговли. Через него проходит около пятой части мирового экспорта нефти и сжиженного газа, а также значительная доля морских поставок удобрений.

Любые сбои здесь мгновенно ощущает весь мир – от энергетики до аграрного сектора. После ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля ситуация резко обострилась. Частичная блокировка пролива и военное напряжение привели к сокращению поставок сжиженного газа. А это критически важно для производства удобрений, ведь природный газ является основным сырьем для азотных удобрений, в частности аммиака.

Как объясняют эксперты, дефицит газа уже заставляет предприятия сокращать производство. По словам руководителя СПГ-направления компании Vitol Пабло Галланте Эскобара, около 40% падения спроса на газ приходится именно на промышленность, включая производителей удобрений. Это означает, что аграрии по всему миру могут получить меньше необходимых ресурсов для выращивания урожая.

Кроме энергетики, удар приходится и на логистику. Из-за изменения маршрутов поставки нефти и перегрузки альтернативных путей, в частности Панамского канала, резко возросла стоимость перевозок. Суда, перевозящие зерно и другие аграрные грузы, вынуждены ждать неделями, тогда как танкеры с нефтью получают приоритет. В результате стоимость фрахта на отдельных маршрутах уже выросла на 50-60%.

Отмечается, что это создает дополнительное давление на фермеров, особенно в развивающихся странах. Они сталкиваются не только с дорогими удобрениями, но и с дорогой логистикой, что уменьшает их конкурентоспособность на мировых рынках.

Еще один риск – реакция государств. На фоне неопределенности страны могут начать накапливать запасы продовольствия, что еще больше ограничит доступность продуктов на глобальном рынке. Такой эффект уже наблюдался во время предыдущих кризисов и только усиливал ценовые скачки.

Несмотря на то, что мировые запасы зерна пока остаются относительно стабильными, эксперты предупреждают, что это временная "подушка безопасности". Если проблемы с удобрениями и логистикой затянутся, следующие урожаи могут оказаться значительно слабее, что автоматически подтолкнет цены вверх.

В итоге формируется опасная комбинация факторов – дорогой газ, дефицит удобрений, сбои в логистике и геополитическая нестабильность. Все это создает предпосылки для глобального продовольственного шока, к которому, как признают сами участники рынка, мир пока не готов.

