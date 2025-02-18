В ЕС приняли принципиальное решение по санкциям против РФ: учтут ли позицию Трампа

Европейский Союз (ЕС) продолжит собственную санкционную политику относительно России, даже если США снимут санкции со страны-агрессора. В связи с этим Европа уже разрабатывает 16-ый пакет санкций.

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Об этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил журналистам по прибытии на заседание Совета по экономическим и финансовым вопросам Совета ЕС, которое проходит 18 февраля в Брюсселе. При этом он напомнил, что при любых условиях США останутся стратегическим партнером Евросоюза.

"По-моему, это очевидно, учитывая политику новой администрации Трампа (президента США Дональда Трампа. – Ред.), что ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки. Это также касается и санкционной политики", – сказал Домбровскис.

Он добавил, что прямо сейчас в Евросоюзе идет разработка очередного, уже 16-го по счету санкционного пакета относительно России, в связи с агрессией относительно Украины. Ранее СМИ узнали, что 16-ый пакет санкций ЕС может охватить сферы закупок алюминия, теневого нефтяного флота, портов, аэропортов и банков. При этом ограничения планируется вводить постепенно, чтобы дать компаниям возможность найти альтернативных поставщиков.

Так, в течение года европейские компании смогут покупать алюминий из России по квотной системе, которая предусматривает лимит в 275 тысяч тонн. После этого должно вступить в действие полное эмбарго. Такое решение продиктовано тем, что в 2024 году Россия поставляла около 6% общего объема алюминия, который импортируется в ЕС. А поскольку алюминиевая промышленность является одним из важных источников валютных поступлений, ограничения касательно этой отрасли станут серьезным ударом по российской экономике.

В то же время не планируется включение в 16-й пакет санкций запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Это стало разочарованием для ряда европейских стран, в частности Польши, Финляндии и стран Балтии, которые настаивали на полном прекращении закупок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз планирует включить PlayStation, Xbox и другие игровые приставки в новый пакет санкций против России. Решение обусловлено тем, что запчасти консолей используются в военных целях.

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