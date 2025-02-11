Первые санкции Трампа против России: кто попал в "черный список"

Новая американская администрация продолжила тенденцию по санкционному давлению на Россию. Первой компанией, по которой ввели ограничительные меры по каденции Дональда Трампа, стал российский хостер, предоставлявший инфраструктуру для кибератак.

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Как сообщили в Министерстве финансов США, речь идет о Zservers – компании из Барнаула, предоставляющей услуги защищенного хостинга. Ее услугами пользовались киберпреступники во избежание обнаружения правоохранительными органами, в том числе хакерская группа LockBit.

LockBit наиболее известна разработкой одноименных программ-вымогателей. Они являются одними из самых распространенных и привлекались для атаки на американского брокера-дилера Industrial Commercial Bank of China в ноябре 2023 года. Среди других их известных жертв компании Continental, Boeing, Subway. В июне 2024 года один из вероятных пособников LockBit был задержан в Украине.

Детективы выяснили, что Zservers сознательно предоставляла инфраструктуру для проведения кибератак, включая IP-адреса для координации и запуска атак программ-вымогателей. За это компания попала под совместные санкции США, Австралии и Великобритании, предусматривающих блокирование имущества и запрет транзакций под угрозой вторичных санкций.

Также под санкции попали два администратора Zservers. Александр Мишин, который рекламировал услуги Zservers киберпреступникам, в частности, LockBit и руководил вопросами оплаты услуг, и Александр Большаков, занимавшийся техническими вопросами.

"Разработчики программ-вымогателей и другие киберпреступники полагаются на сторонних поставщиков сетевых услуг, таких как Zservers, чтобы совершать свои атаки на критически важную инфраструктуру США и международной сети. Сегодняшние трехсторонние действия с Австралией и Соединенным Королевством подчеркивают нашу коллективную решимость нарушить все аспекты этой преступной экосистемы, где бы она ни была, для защиты нашей национальной безопасности", – отметил исполняющий обязанности заместителя министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брэдли Смит.

Также OBOZ.UA сообщал, что страны Европейского Союза обсуждают возможность масштабной конфискации танкеров из "теневого флота" России. Согласно правилам нового разрабатываемого законодательства, суда будут арестовываться как за нарушение экономических норм, так и за потенциальное пиратство, повреждение кабелей, различные диверсии или нападения на критическую инфраструктуру.

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