Трамп допустил ужесточение санкций против России и рассказал, с какой просьбой обратился к Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп не исключает дальнейшего ужесточения санкций против России. Правда, сейчас он готов к этому только при условии, что российский диктатор Владимир Путин не захочет идти на переговоры по завершению войны.

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Об этом Трамп рассказал журналистам, собравшимся в Белом доме. Также новый президент США рассказал о просьбе, с которой обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину: она также связана с российско-украинской войной.

Во время общения с Трампом журналисты поинтересовались, готов ли он к введению новых санкций против России в случае, если Путин откажется от переговоров.

На это Трамп ответил лаконично: "Звучит вероятно".

Куда более многословным он был, рассказывая о "причинах" войны.

"Эта война не должна была начаться. Если бы у вас был компетентный президент, а не тот, что был, война бы не началась. Война в Украине бы никогда не произошла, будь я президентом. … Россия никогда бы не вторглась в Украину. В меня была очень сильная договоренность с Путиным, и этого никогда, никак не случилось бы. Он презирал Байдена", — сказал Трамп.

Также новый президент США заявил, что незадолго до инаугурации, 17 января, во время телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпинем попросил китайского лидера содействовать урегулированию ситуации в Украине.

Трамп снова заявил, что готов встретиться с Путиным и рассказал, что сейчас его администрация ведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и изучает вопросы поставок оружия Украине.

"Мы работаем над этим. Мы общаемся с Зеленским и вскоре поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, как все сложится. Одно, что я чувствую: Европейский Союз должен платить намного больше, чем сейчас. Во время Байдена мы уже потратили более 200 миллиардов долларов. Это их касается больше, чем нас, потому что нас разделяет океан. Европейский Союз должен выровнять свои расходы. Мы тратим больше их. Это глупо. НАТО тоже должна поднять свои вклады не до 2% от ВВП, а до 5%. 2% – это смешно", – подчеркнул Трамп.

Напомним, в первый день полномочий Трамп подписал указ о смертной казни, а также ограничил получение гражданства США по праву рождения и принял решение о выходе США из Парижского климатического соглашения и ВОЗ.

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