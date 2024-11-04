Нефть резко подорожала: сколько теперь стоят основные марки

На мировых рынках существенно увеличились цены на нефть. Так, по состоянию на 7:22 по Гринвичу, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,18 доллара за баррель, или на 1,61%, – до 74,28 доллара. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,21 доллара за баррель, или на 1,74%, – до 70,7 доллара.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ (организация стран-экспортеров нефти, в которую входит, в частности, Россия) отложить на месяц планы по увеличению добычи ресурса.

При этом подчеркивается: до этого увеличение объема добычи нефти уже откладывалось по причине падения цен и слабого спроса. Провести же его первоначально собирались в октябре.

"Задержка перечеркнула ожидания некоторых участников рынка, что ОПЕК+ обеспечит запланированное увеличение добычи. ... Запоздалое же предложения означает, что, возможно, группа более готова поддерживать цены, чем многие считают", – говорится в сообщении.

Более того, отмечается, члены ОПЕК+ намерены постепенно сократить добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Произойти же это должно в течение ближайших месяцев.

В Венгрии отложили отказ от российской нефти

В то же время венгерская нефтяная группа MOL ожидает, что ее нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут перерабатывать российскую сырую нефть до конца 2026 года. При том, что раньше крайним сроком назывался 2025 год. Таким образом компания MOL решила еще год качать нефть из России.

Причиной же переноса срока, по данным аналитиков, в самой компании назвали непредвиденные сложности в реализации 24 запланированных проектов по модернизации НПЗ. А также необходимость дополнительных логистических инвестиций в хранилища и мощности по смешиванию.

При этом там сообщили, что MOL в настоящее время ведет переговоры с хорватским оператором Janaf о заключении долгосрочного контракта на транспортировку нефти по Адриатическому трубопроводу. Однако признали, что трубопровод "Дружба" имеет для компании ключевое значение.

"Наша цель – закупать разную нефть. Как российскую, так и нероссийскую", – сказали там.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Великобритания ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России. Под ограничения попали 18 танкеров и 4 газовоза.

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