Не работают котельные и банки: что известно о ситуации с отключением света в Украине
Из-за атак врага и аварий в энергосистеме часть потребителей осталась без света в Черниговской области, Славутиче (введены ГПВ), в Одесской области и других регионах. В Виннице и области пока графики почасового отключения только сформировали, однако они не применяются, но могут быть введены в случае массированных ударов или аварий.
OBOZ.UA собрал ситуацию с отключениями, а общую информацию о состоянии энергосистемы опубликовало Министерство энергетики Украины. В результате атак вражеских ударных БПЛА по состоянию на 2 октября остаются обесточенными потребители в нескольких регионах Украины.
Самая сложная ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в приоритетном порядке – сначала обеспечивают критическую инфраструктуру и коммунально-бытовых потребителей.
На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры проводятся ремонтно-восстановительные работы. В то же время продолжается комплекс мероприятий для стабильного функционирования энергосистемы. В некоторых регионах Украины по состоянию на 2 октября действуют ограничения потребления электроэнергии.
Для подготовки к зимнему периоду энергосистема выполняет ремонтные и модернизационные работы, накапливает необходимые запасы оборудования и усиливает защиту ключевых объектов. Энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утра и вечера, чтобы уменьшить нагрузку на систему.
Из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру и сети, для стабилизации работы системы происходят вынужденные отключения потребителей. Графики плановых отключений в соответствующих регионах можно найти на сайтах операторов распределительных сетей.
Винницкая область
АО"Винницаоблэнерго" обновило почасовые графики отключения электроэнергии (ГПВ). Они составляются каждые полгода и утверждаются областной администрацией. Важно отметить, что пока указания по применению ГПВ по Виннице и области нет, и они могут быть использованы только в исключительных случаях – например, в случае массированных атак на энергосистему дронами или ракетами.
Графики почасового отключения является предохранительным механизмом, который позволяет поддержать стабильность энергоснабжения и избежать масштабных аварийных отключений. Потребители могут заранее ознакомиться со своей очередью на официальном сайте Общества.
Черниговская область и город Славутич
Из-за массированной атаки на энергетическую инфраструктуру, которая состоялась 1 октября, произошло обесточивание города Чернигова. Большинство котельных АО"Облтеплокоммунэнерго" прекратили работу. По состоянию на 1 октября было перезапущено шесть котельных в тех районах, где удалось возобновить электроснабжение. После возвращения энергопитания специалисты запускают остальные котельные и постепенно восстанавливается горячее водоснабжение для жителей.
В Черниговской области от массированного удара около 16:00 были повреждены важные энергетические объекты, что вызвало системную аварию и отключение 307 тысяч потребителей в нескольких районах. Из-за недостаточной мощности энергосистемы для одновременного запитывания всех потребителей был введен График почасового отключения электроснабжения (ГПВ) с 20:00 1 октября.
По словам АО"Черниговоблэнерго" 2 октября ситуация в энергосистеме не улучшилась, а наоборот. Даже с учетом введенных ограничений электроснабжения, сети перегружены. Их мощности недостаточно для одномоментного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое предусмотрели ГПВ.
Для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области, учреждение вынуждено выполнять дополнительные отключения, которые не предусмотрены ГПВ, а это значит, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть тех потребителей, которые в ГПВ не заведены.
"Энергетики работают круглосуточно, чтобы запустить поврежденные обстрелами объекты электроснабжения в работу. Продолжаем работать, надеемся на лучшее, но всегда готовимся к худшему", – говорится в сообщении.
В частности, несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением, на Черниговщине 40 отделений Ощадбанка работают в обычном режиме. Об этом сообщил банкир Сергей Наумов. Не работают лишь 3 учреждения банка, а именно:
- отделение №0024/0290 (г. Нежин, ул. Купеческая, 1) – ближайшее отделение №0024/0281 (г. Нежин, ул. Шевченко, 11);
- отделение №0024/075 (г. Чернигов, пр. Мира, 190) – ближайшее отделение №0024/019 (г. Чернигов, пр. Мира, 198);
- отделение №0024/0314 (с. Ладан, ул. Мира, 104) – ближайшее отделение №0024/0311 (г. Прилуки, ул. Киевская, 313).
Одесская область
В Одесской области пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией неисправностей.
Где смотреть графики отключений света в 2025 году
Другие облэнерго также обновят свои ГПВ и перейдут на "зимний" режим. Следить за информацией рекомендуется на официальных ресурсах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине этой зимой могут быть блэкауты и атаки на энергетическую инфраструктуру, однако готовые укрытия и сознательность граждан смогут уменьшить последствия. Украинцам следует иметь генераторы, фонарики и поддерживать друг друга в случае обострения ситуации.
