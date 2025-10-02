Не работают котельные и банки: что известно о ситуации с отключением света в Украине

Из-за атак врага и аварий в энергосистеме часть потребителей осталась без света в Черниговской области, Славутиче (введены ГПВ), в Одесской области и других регионах. В Виннице и области пока графики почасового отключения только сформировали, однако они не применяются, но могут быть введены в случае массированных ударов или аварий.

OBOZ.UA собрал ситуацию с отключениями, а общую информацию о состоянии энергосистемы опубликовало Министерство энергетики Украины. В результате атак вражеских ударных БПЛА по состоянию на 2 октября остаются обесточенными потребители в нескольких регионах Украины.

Самая сложная ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в приоритетном порядке – сначала обеспечивают критическую инфраструктуру и коммунально-бытовых потребителей.

На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры проводятся ремонтно-восстановительные работы. В то же время продолжается комплекс мероприятий для стабильного функционирования энергосистемы. В некоторых регионах Украины по состоянию на 2 октября действуют ограничения потребления электроэнергии.

Для подготовки к зимнему периоду энергосистема выполняет ремонтные и модернизационные работы, накапливает необходимые запасы оборудования и усиливает защиту ключевых объектов. Энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утра и вечера, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру и сети, для стабилизации работы системы происходят вынужденные отключения потребителей. Графики плановых отключений в соответствующих регионах можно найти на сайтах операторов распределительных сетей.

Винницкая область

АО"Винницаоблэнерго" обновило почасовые графики отключения электроэнергии (ГПВ). Они составляются каждые полгода и утверждаются областной администрацией. Важно отметить, что пока указания по применению ГПВ по Виннице и области нет, и они могут быть использованы только в исключительных случаях – например, в случае массированных атак на энергосистему дронами или ракетами.

Графики почасового отключения является предохранительным механизмом, который позволяет поддержать стабильность энергоснабжения и избежать масштабных аварийных отключений. Потребители могут заранее ознакомиться со своей очередью на официальном сайте Общества.

Черниговская область и город Славутич

Из-за массированной атаки на энергетическую инфраструктуру, которая состоялась 1 октября, произошло обесточивание города Чернигова. Большинство котельных АО"Облтеплокоммунэнерго" прекратили работу. По состоянию на 1 октября было перезапущено шесть котельных в тех районах, где удалось возобновить электроснабжение. После возвращения энергопитания специалисты запускают остальные котельные и постепенно восстанавливается горячее водоснабжение для жителей.

В Черниговской области от массированного удара около 16:00 были повреждены важные энергетические объекты, что вызвало системную аварию и отключение 307 тысяч потребителей в нескольких районах. Из-за недостаточной мощности энергосистемы для одновременного запитывания всех потребителей был введен График почасового отключения электроснабжения (ГПВ) с 20:00 1 октября.

По словам АО"Черниговоблэнерго" 2 октября ситуация в энергосистеме не улучшилась, а наоборот. Даже с учетом введенных ограничений электроснабжения, сети перегружены. Их мощности недостаточно для одномоментного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое предусмотрели ГПВ.

Для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области, учреждение вынуждено выполнять дополнительные отключения, которые не предусмотрены ГПВ, а это значит, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть тех потребителей, которые в ГПВ не заведены.

"Энергетики работают круглосуточно, чтобы запустить поврежденные обстрелами объекты электроснабжения в работу. Продолжаем работать, надеемся на лучшее, но всегда готовимся к худшему", – говорится в сообщении.

В частности, несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением, на Черниговщине 40 отделений Ощадбанка работают в обычном режиме. Об этом сообщил банкир Сергей Наумов. Не работают лишь 3 учреждения банка, а именно:

отделение №0024/0290 (г. Нежин, ул. Купеческая, 1) – ближайшее отделение №0024/0281 (г. Нежин, ул. Шевченко, 11);

отделение №0024/075 (г. Чернигов, пр. Мира, 190) – ближайшее отделение №0024/019 (г. Чернигов, пр. Мира, 198);

отделение №0024/0314 (с. Ладан, ул. Мира, 104) – ближайшее отделение №0024/0311 (г. Прилуки, ул. Киевская, 313).

Одесская область

В Одесской области пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией неисправностей.

Где смотреть графики отключений света в 2025 году

Другие облэнерго также обновят свои ГПВ и перейдут на "зимний" режим. Следить за информацией рекомендуется на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине этой зимой могут быть блэкауты и атаки на энергетическую инфраструктуру, однако готовые укрытия и сознательность граждан смогут уменьшить последствия. Украинцам следует иметь генераторы, фонарики и поддерживать друг друга в случае обострения ситуации.

