"Мы готовимся к худшему сценарию": украинцев предупредили о возможных блэкаутах

В Украине этой зимой могут быть блэкауты и атаки на энергетическую инфраструктуру, однако готовые укрытия и сознательность граждан смогут уменьшить последствия. Украинцам следует иметь генераторы, фонарики и поддерживать друг друга в случае обострения ситуации.

Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в комментарии СМИ. По его словам, с приближением холодов украинцы должны быть готовы к худшему сценарию.

"Конечно, будут атаки, мы не успеем перекрыть все небо. Будут долетать ракеты, будут долетать, к сожалению, и "Шахеды". Мы должны поработать над укрытиями и убежищами на всех уровнях: законодательном, городском", – подчеркнул он.

Особое внимание военный обратил на обслуживание укрытий. "Все, что без внимательного надзора, может использоваться асоциальными элементами населения не по назначению. Поэтому важно не только иметь хранилища, но и обеспечить их функционирование и готовность принимать граждан", – объяснил Федоренко.

Командир полка призывает киевлян и жителей других городов иметь под рукой генераторы, батарейки, фонарики и другие средства автономного освещения на случай отключений электроэнергии. В то же время он отметил, что основное – сознание граждан. Если общество будет объединенное и ответственное, большинство украинского неба можно будет закрыть от атак и избежать полного блэкаута.

"Мы готовимся к худшему сценарию. И когда мы подготовлены, то более легкий сценарий проходим с легкостью", – добавил Федоренко. Он призвал украинцев помогать друг другу, особенно в подготовке к отопительному сезону и возможных ракетных атак.

Кроме подготовки к зимним блэкаутам, военный предостерег об опасности в случае оккупации территорий. По его словам, трудоспособное мужское население может быть привлечено оккупантами к боевым действиям против Украины, а сами вооруженные силы РФ продолжают давить на западные границы, приближаясь к красным линиям в Польше и других странах ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам на прифронтовых территориях будут выдавать сжиженный газ для бытовых нужд, а в общинах без централизованного отопления – буржуйки, дрова и пеллеты. Отмечается, что это позволит обеспечить альтернативное тепло даже там, где газо- и теплоснабжение невозможно из-за боевых действий.

